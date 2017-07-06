НБУ спрогнозував показники ВВП, інфляції та платіжного балансу

Нацбанк погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту країни у 2017 році до 1,6% з 1,9%, зберігши прогноз інфляції на рівні 9,1%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Перегляд прогнозу відбувся через гірші результати економічної активності в першій половині року, зокрема, в сфері послуг, і через перегляд оцінок врожаю зернових.

Збережуться низькі показники діяльності галузей, найбільш уразливих до розриву виробничих зв'язків з неконтрольованими територіями - гірничо-металургійний комплекс, енергетика, транспорт.

Зростання реального ВВП у 2018 році прискориться до 3,2%. Насамперед цьому сприятимуть поступове пом'якшення фіскальної і монетарної політики, які будуть стимулювати споживчий попит.

Також економічне зростання будуть підтримувати поліпшення інвестиційної привабливості економіки та зростання експорту на тлі поліпшення умов торгівлі та високих обсягів врожаю.

Дефіцит поточного рахунку збережеться на рівні близько 4% ВВП у 2017-2018 роках. Він буде повністю покриватися надходженнями за фінансовим рахунком, що забезпечить подальше нарощування міжнародних резервів.

НБУ також незначно переглянув оцінки основних показників платіжного балансу: на поточний рік він знизив прогноз дефіциту поточного рахунку до 4,1 млрд доларів з 4,3 млрд доларів, тоді як на 2018 рік він був погіршений з 4,3 млрд доларів до 4,6 млрд долларів.

У 2019 році НБУ очікує дефіциту поточного рахунку в 3,9 млрд доларів замість своєї колишньої оцінки в 4,3 млрд доларів.

Що стосується зведеного платіжного балансу, то на поточний рік оцінка його профіциту поліпшена до 1,8 млрд доларів з 0,7 млрд доларів, тоді як на 2018 і 2019 роки вона погіршена: відповідно до 2,5 млрд доларів з 3,2 млрд долларв і до 0,1 млрд доларів з 0,5 млрд доларів.

Нагадаємо, Нацбанк залишив незмінною облікову ставку і встановив її на рівні 12,5%.

Економічна правда