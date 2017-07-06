Уряд "апгрейднув" приватизацію. 10 головних змін, які варто знати

Кабмін оновив правила продажу держмайна. Одна з новацій — право на придбання українського держмайна, хоч і з обмеженнями, отримали компанії з країн-агресорів та офшорів. (Рос.)

Кабмин определился с будущим госимущества. Накануне Кабинет министров принял два важных законопроекта, которые должны ускорить приватизацию.

Первый документ — новая редакция закона о приватизации, второй — триаж.

"Триаж — это медицинская сортировка на поле боя (triage, фр.) Прозрачный намек на то, что сектор госпредприятий истекает кровью, надо спасать стратегическое, остальные продавать, передавать в концессию или ликвидировать", — объяснил на своей странице в Facebook стразу после результативного заседания Кабмина первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

По словам чиновника, 3 500 гособъектов, на которые приходится 1,704 трлн грн активов, разделили на шесть больших групп. Рассортировав предприятия по группам, правительство выполнило один из пунктов меморандума МВФ.

В первую группу входит 559 предприятий, расположенных на оккупированных территориях. Вторая группа состоит из 359 гособъектов, которые ждет концессия. Речь о предприятиях, которые обслуживают автодороги, лесхозах и аэропортах.

Третья группа — 1 255 предприятий, которые будут ликвидированы. Четвертая — 378 объектов, которые предложено оставить в госсобственности. В пятую группу входят 893 предприятия, подлежащих приватизации.

ЭП объясняет, зачем нужен пресловутый триаж и как изменятся правила продажи согласно новому закону о приватизации.

Приватизация: не опять, а снова

Курс на приватизацию и сокращение доли государства в экономике правительство декларирует десятки лет. Пока получается с точностью до наоборот. Из года в год приватизация тормозится, а удельный вес государства в экономике в последние годы увеличивается. По данным МЭРТ, в 2016 году он составил 16,3%.

В последние два года ФГИ и МЭРТ готовили новую редакцию закона о приватизации. Процесс был длительным и сложным с точки зрения согласований. Наконец Кабмин его принял. Что меняет закон? ЭП выделяет 10 основных измнений.



1. Законам предстоит объединение.

Законодательство о приватизации предлагается унифицировать. Речь идет о том, чтобы объединить законы "О приватизации небольших госпредприятий" и "О приватизации объектов незавершенного строительства", внести изменения в гражданский, земельный, хозяйственный кодексы и в другие законы.



2. Объекты ждет перегруппировка.

Все подлежащие приватизации объекты будут разделены на две группы: большие и малые. Сейчас гособъекты делятся на группы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж в зависимости от типа и величины. Списки объектов большой приватизации будет утверждать Кабмин по представлению ФГИ, перечни малых объектов сформирует ФГИ.



3. Продаже подлежит больше.

Кабмин сократил список запрещенных к приватизации объектов. В случае вступления закона в силу можно будет продавать объекты НАН и отраслевых академий. Ослабли ограничения по приватизации оборонных объектов.

Также становится возможной приватизация объектов СБУ, Минобороны, уголовно-исполнительной и фискальной служб, правоохранительных органов, если эти объекты не обеспечивают выполнения задач этих органов.

Речь о непрофильных активах, которые "висят" на балансе без пользы. Вторая отличительная черта таких объектов — непрозрачный финансовый оборот.



4. МФО тоже будут претендовать на госпредприятия

Список покупателей госимущества пополнят международные финансовые организации. Это новшество коснется в основном крупных объектов. В том числе оно важно для банковского сектора. В Кабмине не скрывают, что при приватизации госбанков МФО — желанные покупатели.



5. К покупателям изменятся критерии.

Меняются критерии к тем, кто не сможет быть покупателями. Допуск к приватизации не получат юрлица, 10% и больше акций которых контролирует представитель страны-агрессора или же само государство-агрессор. Если контролируемая доля меньше, они смогут участвовать в приватизации.

Меняются требования и к юрлицам из офшоров и стран из списка FATF. Если инвестор владеет 50% уставного капитала компании, зарегистрированной в офшорах или cтране из списка FATF, он сможет купить украинский гособъект.

Сейчас действует полный запрет на допуск к приватизации лиц из офшоров и связанных с ними лиц, а также резидентов страны-агрессора.

Помимо этого, гособъект не смогут купить советники, привлеченные к его подготовке к приватизации, а также лица, с которыми уже были разорваны договора купли-продажи объекта приватизации.

"Я бы не сказала, что требования к инвесторам ослабляются. Параллельно вводятся новые. Потенциальный инвестор будет обязан доказать, что средства, которые он использует для приобретения объекта, законного происхождения, и раскрыть конечных бенефициаров покупателя. Таких требований ранее не было", — отмечает партнер адвокатского объединения "СК груп" Юлия Курило.

В свою очередь юрист ЮФ "Мисечко и партнеры" Яна Квасница считает, что пересмотр ограничений сделан для того, чтобы привлечь больше покупателей.

"Ничего позитивного в том, чтобы разрешить приватизацию украинского госимущества компаниям, имеющим отношение к станам-агрессорам, и офшорам даже с минимальной частью в статутном капитале, нет", — отмечает юрист.



6. Способов продажи будет меньше.

Кабмин предлагает оставить два способа приватизации: с аукциона и путем выкупа объектов. Сейчас разрешена также продажа акций на фондовых рынках, в том числе в виде депозитарных расписок. Допускаются также "другие способы, предусмотренные спецзаконами для отдельных отраслей".

Малые объекты будут продаваться с электронных аукционов в ProZorro.



7. Спорные правила.

Закон определяет правила проведения аукционов и некоторые из них — спорные.

"Один из негативных моментов — возможность снижения стартовой цены объекта на 25% и даже на 50% в связи с отсутствием покупателей. Учитывая возможную коррупционную составляющую, это рискованная норма, недобросовестное использование которой может привести к выведению госсобственности в частную собственность за минимальную цену", — говорит Квасница.

По словам старшего юриста юрфирмы "Антика" Александра Третьякова, спорной является норма, согласно которой при расторжении договора покупателю возвращают уплаченные средства только после повторной продажи объекта.

"Нет ответа на вопрос, что делать, если объект не выставляется на продажу повторно, например, по политическим причинам. В отношении крупных объектов такое происходит часто. Получается, покупатель дарит деньги государству", — констатирует юрист. Такие условия для инвесторов будут неприемлемыми.



8. Банкротство.

Предприятия-банкроты ждет несколько новшеств.

В течение года после завершения приватизация дела о банкротстве предприятий возбуждать запрещается. Запрещается начинать процедуру банкротства предприятий-должников, которые планируется выставить на продажу, до тех пор, пока приватизация не будет завершена. Если должника решено продать, производство по делу о его банкротстве прекращается.

По словам руководителя практики антимонопольного и конкурентного права ЮФ "Ильяшев и партнеры" Александра Фефелова, не до конца понятно, как будут защищаться права кредиторов таких приватизируемых предприятий.

"Процедуры приватизации могут затянуться, что существенно повлияет на интересы кредиторов. Кроме того, прекращение производства в делах о банкротстве ставит в неравное положение приватизируемые предприятия-должники и предприятия-должники, не подлежащие приватизации", — считает он.



9. Объекты отдельно — земля отдельно.

Объекты приватизации будут продаваться без земли. "Это позволит ускорить и упростить процедуру, так как не будет требовать получения и указания в договорах купли-продажи кадастровых номеров участков", — отмечает Фефелов.

Покупка объекта с землей могла бы оказаться более привлекательной для инвесторов. Особенно это касается объектов, которые продаются без условий. "В пределах крупных городов есть промышленные предприятия, землю которых можно использовать под застройку", — приводит пример Курило.

По мнению Третьякова, подход законодателя частично оправдан: у большинства госпредприятий земля находится на праве постоянного пользования.

"Передавать такое право "по наследству" частной компании запрещает Земельный кодекс. Вместе с тем, неясно, почему законодатель не посчитал нужным урегулировать вопрос земельных отношений", — отмечает юрист.

Например, можно было предусмотреть упрощенную процедуру оформления аренды в тех же границах на основании подписанного договора купли-продажи.



10. Преференции отменяются.

Закон отменяет льготную приватизацию акций. По мнению Курило, с одной стороны, это сократит сроки приватизации, с другой — льготная приватизация использовалась как способ приобретения акций по заниженной стоимости.

Перспективы новых правил

После принятия Кабмином законопроект рассмотрят на заседании Нацсовета реформ и передадут в Верховную Раду. Когда дело доходит до парламента, законопроекты о приватизации — одни из самых спорных. Их рассмотрение по политическим мотивам может растягиваться на месяцы и даже годы.