Зовнішній борг України - 80% ВВП - Гройсман

Розмір зовнішнього державного боргу України дорівнює 80% ВВП країни.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на конференції з питань реформ в Україні, що проходить у Лондоні, передає Укрінформ.

"80% внутрішнього валового продукту дорівнює зовнішній державний борг. Це величезне навантаження на нашу країну. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду має 5% ВВП", - сказав Гройсман.

За його словами, Україні доводиться витрачати багато коштів на безпеку та оборону через агресію з боку Росії. Є й інші виклики, які доводиться долати, додав Гройсман.