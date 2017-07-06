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Зовнішній борг України - 80% ВВП - Гройсман

Четвер, 6 липня 2017, 13:34

Розмір зовнішнього державного боргу України дорівнює 80% ВВП країни.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на конференції з питань реформ в Україні, що проходить у Лондоні, передає Укрінформ.

"80% внутрішнього валового продукту дорівнює зовнішній державний борг. Це величезне навантаження на нашу країну. Дефіцит бюджету Пенсійного фонду має 5% ВВП", - сказав Гройсман.

За його словами, Україні доводиться витрачати багато коштів на безпеку та оборону через агресію з боку Росії. Є й інші виклики, які доводиться долати, додав Гройсман.

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Гройсман
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