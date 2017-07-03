OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 3 липня.

Про Приватбанк. Оприлюднено листи колишніх акціонерів Приватбанку - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - на адресу голови НБУ Валерії Гонтаревої та голови уряду Володимира Гройсмана, в яких прописані зобов'язання, які вони погодилися виконати перед націоналізацією банку. Детальніше, тут.

Ще у Національному банку заявляють, що строк добровільної реструктуризації кредитів колишніх власників Приватбанку сплив 1 липня 2017 року.

Сам екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявив про необізнаність представників НБУ щодо переговорного процесу про реструктуризацію боргів пов'язаних з бізнесменом компаній.

Також сьогодні стало відомо, що Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

А Міністерство фінансів вирішив докапіталізувати Приватбанк на 38,56 мільярда гривень.

Про ринок землі. Пункт про необхідність запуску ринку землі не буде обов'язковою умовою для виділення Україні чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про ГПУ. Генеральна прокуратура проводить розслідування щодо деяких міністрів в уряді Володимира Гройсмана. Жодних прізвищ при цьому він не назвав.

Про гривню. Національна валюта України за офіційним обмінним курсом зміцнилася до долара на 1% за червень і на 4% - з початку року.

Про інвестиційну привабливість. Індекс інвестиційної привабливості України за версією топ-менеджерів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації покинув негативну площину.

Про газ. Україна в період з січня по червень 2017 року збільшила видобуток газу на 3%, а транзит на 21%.

Тексти дня:

Тіні Приватбанку. Що Коломойський наобіцяв Кабміну та НБУ і не виконав. Документ

У розпорядження УП потрапили документи, з яких стало відомо, як саме колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов передавали банк і що вони обіцяли уряду та НБУ перед націоналізацією.

Які справи завели на екс-власників через Приватбанк. Чотири епізоди

Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком. ЕП дізналася, про які саме епізоди йдеться.