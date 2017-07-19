OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні події середи, 19 липня.

Про печатки. Сьогодні набув чинності закон про скасування вимоги обов'язкового використання печаток на документах.

Про ціну на газ. У фінансовому плані НАК "Нафтогаз України" було закладено підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тисячу кубометрів до 5,873 тисяч гривень з жовтня. Кабмін ухвалив фінплан, але з суттєвою поправкою - скоригувати показники дохідної частини відповідно до чинних цін.

Про акцизи. Кабінет Міністрів вкотре пропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на сигарети, пиво та етиловий спирт.

Про Wizz Air. Лоукостер Wizz Air оголосив про скасування плати за ручну поклажу на рейсах, які будуть виконуватися з 29 жовтня 2017 року.

Про субсидії. Уряд має намір завершити підготовку до монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення до осені. При цьому, голова мінрегіонбуду Зубко повідомив, що в той час, коли на субсидії буде витрачено 70 мільярдів гривень, на підтримку термомодернізації виділено лише 800 мільйонів гривень. Для модернізації всього житлового фонду України потрібно близько 30 мільярдів євро.

Про аеропорти. Держпідприємство "Антонов" зацікавлене у використанні аеродрому в Гостомелі для обслуговування лоу-кост авіакомпаній. Представники "Антонова" отримали розпорядження Кабміну та готують бізнес-план.

Про кредити. Держдума Російської Федерації затвердила закон про уточнення правил погашення заборгованості перед українськими банками позичальниками, які проживають в анексованому Криму. У деяких випадках позичальникам зможуть списувати до 5 млн рублів боргу.

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Не продається! Що втрачає Україна без ринку землі

Навіть профільні видання називають "землевласниками" тих, хто цю землю використовує. А справжні власники землі іменуються майже образливим словом "пайщики", від якого віддає безвихіддю.

Кінець "Газових Колгоспів"

Регулятор поставив крапку в суперечках з приводу того чи має право споживач встановлювати індивідуальний лічильник газу.