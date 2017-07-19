Wizz Air скасувала плату за ручну поклажу

Лоукостер Wizz Air оголосив про скасування плати за ручну поклажу на рейсах, які будуть виконуватися з 29 жовтня 2017 року.

Про це йдеться на офіційному сайті авіакомпанії.

Одночасно з цим авіаперевізник скасує поділ ручної поклажі на платну велику (56х45х25 см, вага до 15 кг) і безкоштовну маленьку (42х32х25 см, вага до 15 кг), увівши єдиний стандарт з габаритами 55х40х23 см і максимальною вагою до 10 кг.

Пасажири, які встигли купити квитки і оплатити перевезення ручної поклажі на рейсах після 29 жовтня, отримають відшкодування в розмірі 120% від сплаченої суми за перевезення ручної поклажі на свої WIZZ рахунки.

З 29 жовтня Wizz Air також змінить умови послуги пріоритетної посадки WIZZ Priority. Пасажири, які її оплатили, крім можливості потрапити на борт літака в першу чергу і права провозити другий предмет ручної поклажі з габаритами до 40х30х18 см отримають також гарантію, що вони зможуть взяти в салон основний предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х23 см.

Ручна поклажа інших пасажирів, в разі нестачі місця на багажних полицях в салоні, може реєструватися безкоштовно біля виходу на посадку і перевозитися як зареєстрований багаж - так зараз робить інший лоукостер Ryanair.

Правила перевезення ручної поклажі до 29 жовтня 2017 року:

Правила перевезення ручної поклажі після 29 жовтня 2017 року:

Плату за ручну поклажу Wizz Air ввів у 2012 році і став першим і єдиним авіаперевізником в Європі з таким типом збору. Спочатку збір стягувався в якості експерименту тільки на маршруті Катовіце-Лондон, а через кілька місяців був поширений на всю маршрутну мережу Wizz Air за винятком рейсів, які виконувались дочірнім авіаперевізником Wizz Air Ukraine.

Введення плати за ручну поклажу в Wizz Air пояснили тим, що через це пасажири будуть брати з собою в літак переважно невеликий багаж, що зменшить кількість затримок рейсів і поліпшить якість обслуговування пасажирів під час посадки на борт.

Раніше повідомлялося, що Wizz Air дозволив безкоштовно виправляти імена і прізвища у квитках. Так, якщо при покупці квитка пасажир припустився помилки в імені або прізвища, то її можна один раз виправити безкоштовно на сайті авіакомпанії.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air хоче літати маршрутами, за якими планував літати Ryanair і вже звернувся з відповідною пропозицією до аеропорту Львів.

Економічна правда