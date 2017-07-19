"Нафтогаз" очікує підвищення ціни на газ для населення на 19%

НАК "Нафтогаз України" очікує підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тисячу кубометрів до 5,873 тисяч гривень за тисячу кубів без ПДВ з жовтня.

Це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, який винесений на обговорення уряду 19 липня.

Згідно з ним, ціна реалізації газу для споживачів на яких Кабінетом міністрів покладено спеціальне зобов'язання (ПСО, тарифи для населення) до 1 жовтня відповідає поточним цінам, а з 1 жовтня збільшена на 19% до 5,873 тисяч гривень за тисячу кубів без ПДВ.

Ціна на реалізацію газу споживачам на яких не покладені спеціальні обов’язки, встановлюється компанією самостійно.

Як повідомлялося, 26 квітня Кабмін ввів в дію постанову про спеціальні зобов'язання НАК формулу розрахунку кінцевої граничної ціни газу для населення, на підставі раніше затвердженої ціни газу як товару 4 942 гривень/тис. кубів торгових надбавок постачальників, податків і тарифів НКРЕ на транспортування і розподіл газу.

Українські новини