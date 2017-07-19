Уряд не дозволив підняти тарифи на газ

Кабінет Міністрів України не погодив підвищення тарифів на газ, закладене у фінплані "Нафтогазу".

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну 19 липня.

Фінансовий план НАК "Нафтогаз", у якому пропонувалося збільшити тарифи, ухвалили під час засідання уряду з суттєвою поправкою.

"Є пропозиція, коли ми затверджуємо цей план "Нафтогазу", разом з Мінекономіки, Міненерговугілля і Мінфіном скоригувати показники дохідної частини фінансового плану на 2017 рік відповідно до чинних цін на 1 квітня 2017 року", - зазначив віце-прем'єр Степан Кубів.

Саме з такими пропозиціями фінплан був затверджений.

Нагадаємо, що у проекті фінплану "Нафтогазу" пропонувалося збільшити вартість тисячі кубометрів газу без ПДВ на 931 гривню - до 5873 грн. Тобто з ПДВ вона мала б становити 7047 грн, або ж 7,047 грн за кубометр.

Нинішня ціна, встановлена на період від 1 квітня 2017-го року до 1 квітня 2018-го року, для населення становить 6,9579 грн. Таким чином вартість газу для населення могла зрости майже на 19%.

Олександр Колесніченко, ЕП