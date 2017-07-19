Відсьогодні скасовуються печатки для бізнесу

Закон, що передбачає скасування вимоги обов'язкового використання печаток на документах, набув чинності 19 липня.

Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

Законом скасовані вимоги про обов'язкове використання печаток, незалежно від їх наявності у суб'єктів господарювання.

Виключається необхідність використання печаток у взаєминах суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування і встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання держорганом або органом місцевого самоврядування наявності відбитка печатки на офіційному документі.

Відповідно до закону, суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатку, але її використання не є обов'язковим. Наявність або відсутність відбитку печатки підприємства на документі не створює юридичних наслідків.

Закон також встановлює, що виготовлення, продаж або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила відповідний закон 23 березня.

Економічна правда