Кабмін пропонує підвищити акцизи на тютюн та алкоголь

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на сигарети, пиво та етиловий спирт.

Відповідний законопроект уряд схвалив під час свого засідання.

Пропонується підвищити акцизи на пиво - з 2,78 гривні/літр до 3,09 гривні/літр, на вина кріплені й вермути з 8,02 до 8,92, ігристі - з 11,65 до 12,95 гривні/літр, сидр та інші напої бродіння - з 129,96 до 141,18 гривні з розрахунку на 1 літр чистого спирту.

Також пропонується підвищити акциз на етиловий спирт із 126,96 до 141,18 гривні з розрахунку за 1 літр чистого спирту; продукти з вмістом етилового спирту 8,5% і більше - з 169,27 до 188,23 гривні за 1 літр чистого спирту.

Акциз на виноградні вина зберігається без змін (0,01 гривні).

Крім того, для тютюнової сировини і відходів, замінників тютюну, гомогенізованого тютюну, тютюнових екстрактів і есенцій акциз планується підвищити з 559,78 до 622,48 гривні/кг, як і для сигар і сигарил.

Специфічна ставка для сигарет, з фільтром і без, буде підвищена з 445,56 гривні до 495,46 гривні за 1 000 штук, адвалорна ставка зберігається на рівні 12%.

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів для сигарет з фільтром і без буде підвищено з 596,05 до 662,81 гривні за 1 тис. штук.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів передбачило індексацію акцизів на рівень інфляції.

Кабмін пропонує Раді впровадити автоматизовану систему контролю обороту підакцизних товарів і електронні акцизні накладні на переміщення спирту, алкогольної продукції, тютюнових виробів, а також скасувати для виробників і імпортерів плату за акцизну марку.

Нагадаємо, в Україні введуть електронну систему контролю за обігом алкоголю та тютюну.

Економічна правда