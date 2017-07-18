OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події вівторка, 18 липня.

Про ТЕС. "ДТЕК Дніпроенерго" підключило до енергомережі дев'ятий блок Придніпровської ТЕС та п'ятий блок Криворізької ТЕС, які працюють на антрациті.

Про авіаквитки. Асоціація "Аеропорти України" цивільної авіації пропонує ввести податкові пільги на авіапаливо та скасувати ПДВ на внутрішні рейси, і таким чином знизити вартість авіаперевезень.

Про євро. Курс євро піднявся вище 1,15 долара вперше за останні 14 місяців. На падіння котирувань долара вплинула відмова республіканців від ідеї провести законопроект про реформу системи охорони здоров'я. Котирування гривні до євро на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 30,02-30,03.

Про макродопомогу. Якщо Україна не виконає ряд умов ЄС до кінця жовтня, то може не отримати 600 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу.

Про надзвичайний стан в енергетиці. Дія надзвичайних заходів в енергетиці завершилася. Голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук вважає, що наразі немає підстав для їх продовження.

Про Wizz Air. Лоукостер Wizz Air хоче літати маршрутами, за якими планував літати Ryanair і вже звернувся з відповідною пропозицією до аеропорту Львів.

Про Нафтогаз. НАК посів сьоме місце в світовому рейтингу якості управління серед державних компаній добувної промисловості.

Про Укрнафту. Укрнафта вирішила заморозити проект з розвідувального буріння на Великобубнівському родовищі у Сумській області через невизначеність в питанні продовження ліцензій.

Економічна правда