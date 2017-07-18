Всі розділи
Укр / Рус

Євро на міжбанку перетнув позначку 30,00

Вівторок, 18 липня 2017, 17:20

18 липня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,92-25,94 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,92-25,94 гривні;

Євро - 30,02-30,03 гривні;

Російський рубль - 0,4380-0,4387 гривні.

Нагадаємо, 18 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 25,93-25,95 гривні за долар.

Як повідомлялося, 18 липня курс євро піднявся вище 1,15 долара вперше за останні 14 місяців.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

міжбанк євро
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку продовжила ріст 18 липня 2017, 11:20
Долар на міжбанку обвалився до 25,95 17 липня 2017, 18:45
Міжбанк відкрився доларом по 26,04 17 липня 2017, 10:25
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті