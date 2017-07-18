Євро на міжбанку перетнув позначку 30,00
Вівторок, 18 липня 2017, 17:20
18 липня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,92-25,94 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,92-25,94 гривні;
Євро - 30,02-30,03 гривні;
Російський рубль - 0,4380-0,4387 гривні.
Нагадаємо, 18 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 25,93-25,95 гривні за долар.
Як повідомлялося, 18 липня курс євро піднявся вище 1,15 долара вперше за останні 14 місяців.
Економічна правда
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