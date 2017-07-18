Євро на міжбанку перетнув позначку 30,00

Глобальні економічні тренди та Україна без майбутнього Україна несумісна з майбутнім. Сировина більше не дозволить країні триматися на плаву, інвестиції не прийдуть, власних коштів не буде. Усі розумні люди виїдуть за кордон, звільнивши місце для неосвічених біженців з Африки.

"З таким настроєм слона не продати" Незважаючи на гучні заяви про кримінальні справи і стягнення боргів з екс-акціонерів Приватбанку, все ще може змінитися. ЕП дізналася, про що зараз домовляється Ігор Коломойський з владою, і чи є шанси на успіх.