Курс євро різко зріс щодо долара США

Курс євро піднявся вище 1,15 долара вперше за останні 14 місяців.

Про це повідомляє MarketWatch, передає "Інтерфакс-Україна".

Євро торгується вранці у вівторок в районі 1,1531 долара проти 1,1478 долара на закритті попередньої сесії.

Індекс ICE US Dollar, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зменшився на 0,4%. Індикатор WSJ Dollar, що відслідковує динаміку курсу долара відносно 16 основних світових валют, впав на 0,43%.

Негативний вплив на учасників ринку мала новина про те, що республіканці в Конгресі, зіткнувшись з нестачею голосів, відмовилися від ідеї провести законопроект про реформу системи охорони здоров'я. Тепер вони будуть намагатися скасувати основну частину положень існуючого законодавства, прийнятого при президентові Обамі.

Двоє сенаторів-республіканця покинули в понеділок ряди прихильників законопроекту, що унеможливило його прийняття в Сенаті. До цього республіканці вже втратили два голоси з 52. Всі 48 демократів в Сенаті проти реформи, тому республіканці могли домогтися успіху лише при практично повній одностайності з цього питання.

Скасування частини законодавства без прийняття нового закону може виявитися ризикованим, оскільки створить проблеми для функціонування системи охорони здоров'я, вважають противники такого підходу.

Президент США Дональд Трамп зробив реформу охорони здоров'я одним з головних пунктів своєї програми.

Нагадаємо, у червні євро досяг найвищої позначки за рік в парі з доларом США.