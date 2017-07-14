OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події п’ятниці, 14 липня.

Про Siemens. Федеральна служба безпеки Росії затримала директора компанії-постачальника турбін Siemens в окупований Крим.

Про "Нафтогаз". НАК оголосив тендер на закупівлю послуг з проведення фінансових і антикорупційних розслідувань.

Про Фірташа. У Ostсhem заявили, що Антимонопольний комітет не накладав штрафи на підприємства групи.

РябікінVSОмелян. Павло Рябікін залишиться на посаді генерального директора аеропорту Бориспіль.

Знову про Siemens та Крим. Голова концерну Siemens розглядає можливість виходу зі спільних підприємств з російськими компаніями після скандалу з постачанням газових турбін в Крим.

Про Ryanair. Ірландський лоукостер не погодиться літати до аеропорту "Львів" без київського аеропорту.

Про "гаманця Януковича". Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів 788 млн доларів на рахунки компаній Unison, медіа-холдингу "Весті" і ще двох компаній.

І ще раз про Ryanair. Авіакомпанія готова відновити переговори з міжнародним аеропортом "Бориспіль".

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Податок на прибуток чи податок на виведений капітал

Чому в Україні назріла необхідність заміни податку на прибуток і чому немає альтернативи податку на виведений капітал?