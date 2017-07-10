OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини понеділка, 10 липня.

Про молоко. Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета став виконавчим директором компанії "Мілкіленд".

Про "Бориспіль" і Ryanair. Гендиректор аеропорту Павло Рябікін озвучив ультимативні вимоги лоукостера Ryanair, які не влаштовуюють "Бориспіль". За його словами, контракт з авіаперевізником може бути не підписаний.

Він також розповів, що в такому разі треба робити тим, хто вже купив квитки. Можливість придбання нових квитків в Україну та з неї на офіційному сайті перевізника зникла.

Про Омеляна. Після всього зазначеного вище, міністр інфраструктури Володимир Омелян припустив, що ірландський лоукостер Ryanair оголосить про скасування польотів до України.

Про Порошенка. Президент України Петро Порошенко скористався правом вето до законопроекту №6382 щодо продовження вивізного мита на брухт чорних металів. А ще заявив, що у вірусі Petya винна Росія.

Про інфляцію. В НБУ допускають, що річна інфляція виявиться вище прогнозу.

І про хороше. Маск показав першу Tesla Model 3. Їздитиме на ній сам, але скоро такі можуть з'явитись і в Україні.

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