OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події за 9 червня.

Про НАБУ та НБУ. Національне антикорупційне бюро підозрює Національний банк в співучасті в розтраті 12 мільярдів гривень рефінансування.

Про пенсійну реформу. Гройсман заявляє про попередню домовленість з Порошенком про розгляд пенсійної реформи на Нацраді реформ на наступному тижні.

Також Гройсман закликав Верховну Раду ухвалити рішення щодо пенсійної реформи до кінця поточної сесії, аби із жовтня можливо було підвищити пенсії.

Про дерегуляцію. Національний банк України спростив інвестування для бізнесу за кордон. Бізнес отримав можливість інвестувати за кордон до 2 мільйонів доларів в еквіваленті на підставі однієї валютної ліцензії за один календарний рік. Досі ліміт загальної суми таких операцій становив 50 тис доларів за один календарний місяць.

Про імпорт нафти. Україна протягом січня-травня 2017 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 123,2 мільйона доларів, що в 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про УБРР. 8 червня 2017 року Фонд державного майна України і китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange уклали договір купівлі-продажу 99,9% акцій Українського банку реконструкції та розвитку.

Про зарплати в "Нафтогазі". Члени правління НАК "Нафтогаз України" заробили майже 51 мільйон гривень у 2016 році, а члени наглядової ради – 19 мільйонів гривень.

Тексти дня:

Спроба номер два: що СБУ шукала у імпортерів зрідженого газу

У середу СБУ провела обшуки у імпортерів паливно-мастильних матеріалів та скрапленого газу. Причиною стало те, що трейдери начебто користувалися послугами "конвертів". Навіщо СБУ знову взялася за імпортерів та які компанії цього разу потрапили "під приціл" силовиків, розбиралася ЕП.

Екс-мер Нью-Йорка: У вас є довгостроковий союзник — США. Це мене Трамп просив cказати

6 червня колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані прочитав у Києві лекцію на тему "Україна та роль США в контексті глобальних викликів". ЕП занотувала основні думки, які він озвучив.

Рей Курцвел vs. Міненерго. Наскільки футуристична українська енергостратегія

ЕП порівняла українську енергостратегію до 2035 року, яку незабаром повинна ухвалити Рада, з тим як бачить світ до цього часу штатний футурист та технологічний візіонер компанії Google Рей Курцвел. Як бачення українських чиновників узгоджується з прогнозами технологічного розвитку людства до 2099 року?