Україна втричі збільшила імпорт нафти

Україна протягом січня-травня 2017 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 123,2 мільйона доларів, що в 2,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на Державну фіскальну службу України.

Основні поставки нафти (83,4%) були з Азербайджану - на 102,8 млн, Казахстану (12,6%) - 15,5 млн доларів, Росії (2,4%) - майже 3 млн доларів. З інших країн було поставлено сировину на 1,9 млн доларів.

Нагадаємо, Україна за 2016 рік імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 173,8 млн, що в 2,1 раза більше, ніж у 2015 році.