Китайська біржа викупила український державний банк

8 червня 2017 року Фонд державного майна України і китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange уклали договір купівлі-продажу 99,9% акцій Українського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє прес-служба ФДМ.

Так, компанія BOCE придбала пакет акцій УБРР за ціною 82,83 млн грн.

"Тепер, коли у нас є банк, ми будемо плідно працювати над тим, щоб допомагати Україні проводити ефективну приватизацію, і поширювати інформацію про українські приватизаційні перспективи серед своїх клієнтів", - цитує прес-служба ФДМ слова генерального директора компанії Bohai Commodity Exchange Ян Дун Шенга.

Голова ФДМУ Дмитро Парфененко зазначив, що Фонд розглядає цей проект як пілотний, після якого будуть реалізовані й інші, не менш важливі проекти в рамках подальшого співробітництва.

Нагадаємо, що державний пакет акцій УБРР був проданий на аукціоні 30 листопада BOCE за стартовою ціною - 82,827 млн грн.

На аукціон були виставлені 235,986 тис. акцій банку (99,9945%) загальною номінальною вартістю 117,993 млн грн.

У травні ЕП повідомляла, що Bohai Commodity за півроку після перемоги в конкурсі ФДМ так і не подала в Національний банк повний пакет документів на отримання дозволу на покупку контрольного пакету акцій Українського банку реконструкції та розвитку.

УБРР був заснований в 2004 році для розвитку як корпоративного, так і малого та середнього бізнесу шляхом середньо- і довгострокового кредитування.

Його власником спочатку була Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, потім - Державна інвестиційна компанія.

У 2013 році банк був переданий Мінфіну, а уряд Миколи Азарова передбачав створити на його основі Банк розвитку.

Економічна правда