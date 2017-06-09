НБУ спростив інвестування за кордон для бізнесу

Національний банк України спростив інвестування для бізнесу за кордон.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається, бізнес отримав можливість інвестувати за кордон до 2 мільйонів доларів в еквіваленті на підставі однієї валютної ліцензії за один календарний рік. Досі ліміт загальної суми таких операцій становив 50 тис доларів за один календарний місяць.

Національний банк встановив різні вимоги для отримання ліцензій залежно від суми інвестиції за кордон. Якщо розмір інвестиції є меншим 50 тис доларів, то діятимуть спрощені вимоги до переліку документів для отримання ліцензії.

Крім заяви, достатньо буде надати декілька інших документів залежно від виду інвестиції та типу інвестора (договір про здійснення інвестиції, документи про реєстрацію об’єкта інвестиції тощо).

У той же час, для інвестицій у сумі понад 50 тис доларів запроваджується розгорнутий перелік документів, який допоможе Національному банку запобігти використанню валютних ліцензій для схемного відтоку капіталу.

Зокрема, резидент повинен додатково підтвердити економічний сенс операції, наявність у нього прозорих джерел коштів для її проведення, надати розгорнуту інформацію про кінцевих бенефіціарних власників суб’єктів інвестиційної операції тощо.

Як зазначає НБУ, такі кроки дозволять покращити умови ведення юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності, і, разом з тим, не сприятимуть проведенню економічно необґрунтованих операцій з виводу коштів за межі України.

Зміни набирають чинності з 12 червня 2017 року.