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НАБУ підозрює Нацбанк у виведенні 12 мільярдів рефінансування з банків

П'ятниця, 9 червня 2017, 13:40

Національне антикорупційне бюро підозрює Національний банк в співучасті в розтраті 12 мільярдів гривень рефінансування.

Про це свідчить постанова Солом'янського райсуду Києва від 31 травня 2017 року, передає Finbalance.

Згідно з матеріалами суду, НАБУ встановило вказаний факт в рамках розслідування виведення 87 млн ​​доларів зі збанкрутілого "Дельта Банку".

Так, слідством встановлено, що в період з 2014 по 2015 рік посадові особи Нацбанку, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи умисно за змовою з менеджментом кількох комерційних банків, розтратили кошти НБУ в сумі 12 млрд гривень.

У шахрайстві брали участь банки "Київська Русь", "Південкомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Терра банк", "Дельта банк", "Хрещатик", "Фінанси і кредит", "Фінпростбанк" і "Інтеграл банк".

За даними детективів НАБУ, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, відкритих в "Meinl Bank Aktiengeselschaft" (Австрія), Bank Frick & CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з зазначеними іноземними банківськими установами протягом 2011-2015 років.

Як повідомлялося, у липні 2016 року Солом'янський районний суд Києва 1 липня дозволив детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасово отримати доступ до документів НБУ в рамках розслідування цієї справи.

Нагадаємо, австрійська прокуратура взялась за Meinl Bank, через який українські збанкрутілі банки активно виводили кошти в 2014-15 роках.

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