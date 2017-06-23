OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 23 червня.

Про санкції проти РФ. Лідери держав-членів ЄС на саміті у Брюсселі у четвер ввечері домовились продовжити економічні санкції проти Росії, запроваджені у зв’язку з агресією РФ, ще на півроку.

Про Приватбанк. На позачерговому засіданні Кабміну було прийнято рішення про додаткову капіталізацію "Приватбанку" державою на суму 38,5 мільярда гривень.

Також Національний банк констатує, що майбутня докапіталізація Приватбанку дозволить вийти на норматив адекватності капіталу 10%.

Про "Укрнафту". Податковий борг "Укрнафти" зростає і вже досягнув 12,9 мільярда гривень.

Про НАБУ. Національне антикорупційне бюро розслідує понад 20 кримінальних проваджень за фактом нанесення збитків державі на 1,5 мільярда гривень в транспортній галузі.

Про торгівельну блокаду. За п'ять місяців блокади торгівлі України з зоною АТО бюджет втратив понад 1 млрд гривень податків.

Про банк Жванії та Мартиненка. Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк".

Про "Київмлин". Господарський суд Києва визнав найбільше столичне борошномельне підприємство ПрАТ Київмлин банкрутом.

Про вугілля. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на сьогоднішній день жодна державна компанія не закуповує вугілля у Росії.

Про лоукости. У 2018 році німецький лоукостер Eurowings планує почати виконувати польоти з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Німеччини.

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