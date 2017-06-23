ФізкультПриват: Динамо йде в атаку на НБУ

Чому Нацбанк заборонив Приватбанку кредитувати "Динамо" та що не договорюють сторони конфлікту.

Напередодні стало відомо, що футболісти футбольного клубу "Динамо Київ" не отримали заробітну плату за травень.

Футбольний клуб звинувачує у цьому заступника голови НБУ Катерину Рожкову. Мовляв, саме через неї регулятор заборонив Приватбанку надавати кредитну лінію ФК — клієнту, який багато років обслуговується в банку.

У самому Приватбанку також скаржаться на НБУ. Що ж відбувається насправді?

Що сталося

Тиждень тому Приватбанк закрив для футбольного клубу "Динамо" відновлювальну кредитну лінію. Саме через це, якщо вірити представникам клубу, не виплачується зарплата футболістам.

Після закриття кредитної лінії керівництво "Динамо" звернулося до Приватбанку за роз'ясненням і попросило відновити фінансування. Державний банк порадив звертатися до НБУ. У листі до ФК банк підкреслив, що кредитувати "Динамо" заборонив саме регулятор.

Власники "Динамо" — брати Григорій та Ігор Суркіси — не раді такому рішенню НБУ. Цього тижня на офіційному сайті ФК з'явилася стаття "Як Рожкова грає проти "Динамо". Катерина Рожкова, як відомо, відповідає в НБУ за блок банківського нагляду.

Історія питання

Родина Суркісів традиційно зберігала левову частину своїх коштів у Приватбанку. Там же — рахунки їх команди.

Проте після націоналізації фінансової установи кошти родини Суркісів потрапили під так званий bail-in — операція із зарахування в капітал банків коштів пов'язаних з банком сторін.

Простіше кажучи, кошти родини Суркісів у примсовому порядку витратили на спасіння фінансової установи. Йдеться про суму, яка перевищує 280 млн дол. Зараз родина Суркісів намагається повернути їх у судовому порядку.

За даними співрозмовників ЕП, наближених до Приватбанку, ці кошти списали в капітал банку через їх сумнівне походження.

"У НБУ були всі підстави вважати, що депозити родини Суркісів — це виведені з Приватбанку кошти інших вкладників через механізми кредитування пов'язаних з банком осіб та неповернення кредитів", — каже джерело.

Проте деякі кошти родини Суркісів все ж не потрапили під списання. Зокрема, це стосується активів, які були заставою за кредитами ФК "Динамо Київ" у Приватбанку.

За даними джерел ЕП, у банку досі лежить депозит у розмірі близько 19,4 млн дол, оформлений на одного з членів родини Суркісів. Він, зокрема, є заставою за відновлюваною кредитною лінією ФК "Динамо".

Ця кредитна лінія була відкрита ще 2009 року, і заборгованість "Динамо" перед Приватбанком за цією позикою становить близько 16 млн дол.

Оскільки розмір депозиту більший за розмір кредиту, а маржа для банку становить близько 2%, таке кредитування безризикове.

Є одне "але"

Ще напередодні націоналізації комісією НБУ з питань визначення пов'язаних з банками осіб ФК "Динамо Київ" був визнаний пов'язаною з акціонерами Приватбанку стороною.

Це передбачало заборону на проведення активних операцій банку з футбольним клубом. Тобто НБУ через таке рішення зобов'язав Приватбанк поступово припинити кредитувати бізнес, пов'язаний з родиною Суркісів.

Більше того, у січні 2017 року НБУ наказав правлінню Приватбанку згорнути активні операції з пов'язаними сторонами. На це регулятор відвів банку півроку.

Однак Приватбанк продовжував кредитувати футбольний клуб. Зокрема, банк ще на рік пролонгував кредитний договір. За даними джерел ЕП, всупереч вимогам НБУ, вже після націоналізації Приватбанк надав клубу кредитів на 1,5 млн дол.

Цікаво, що з цих коштів 661 тис дол пішла на погашення нарахованих процентів за кредитним договором. У той же час проценти за згаданим депозитом виплачувалися родині Суркісів у повному обсязі.

Звісно, Нацбанк не міг цього не помітити. Куратори НБУ направили в банк два запити щодо надання пояснень.

Банк надав формальні відповіді.

Перша — про відсутність кредитного ризику в операціях, враховуючи оформлене забезпечення у вигляді депозиту. У другій відповіді банк повідомив, що отримав постанову Окружного адмінсуду Києва від 20 березня 2017 року про скасування рішення в частині визнання ТОВ "ФК "Динамо Київ" пов'язаною з Приватбанком стороною.

Друге пояснення дивне хоча б через те, що, за даними джерел ЕП, Приватбанк сам оскаржує згадану постанову суду.

Хай там як, а після запиту регулятора Приватбанк вирішив припинити кредитувати футбольний клуб. Банк пояснив "Динамо", що не може продовжувати співпрацю через листи, які отримав від НБУ за підписом Рожкової у середині червня.

Після цього на сайті "Динамо" з'явилася згадана заява проти Рожкової та заклик відновити співпрацю. Проте навряд чи такий інформаційний тиск допоможе клубу відновити повноцінну співпрацю з Приватбанком.

Без шансів

Виходячи з тексту листа НБУ до Приватбанку, який опинився у розпорядженні ЕП, регулятор пом'якшувати вимоги не збирається.

"Національний банк стурбований тим, що банк не вжив своєчасних заходів для виконання обмежень, які були на нього накладені Національним банком України і таким чином діяв урозріз з вимогами чинного законодавства", — йдеться в листі.

Виходячи з документа, в НБУ вважають, що у кредитуванні родини Суркісів вбачається конфлікт інтересів.

"Кредитування осіб, пов'язаних з попередніми власниками, які демонструють сукупністю своїх дій (зокрема, але не виключно, судовими позовами) небажання виконувати зобов'язання, які вони взяли на себе щодо реструктуризації кредитного портфеля, не відповідає принципам ділової етики та свідчить про недостатні заходи щодо усунення конфлікту інтересів, який виник у зв'язку із зміною власника банку. Ще більш незрозумілим є те, що банк продовжує обслуговувати клієнтів, які подають позови до банку та до його посадових осіб", — наполягають у регуляторі.

Більше того, НБУ хоче персональної відповідальності менеджменту Приватбанку.

"Національний банк обурений тим, що листування між банком та регулятором стає доступним для клієнтів банку. Це неприпустимо, оскільки таке листування в тому числі містить інформацію (посилання на інформацію) з обмеженим доступом. Очевидно, що керівництво банку несе персональну відповідальність за незаконне розголошення конфіденційної інформації", — пише регулятор.

Приватбанк запит від ЕП проігнорував. Найімовірніше, тісна співпраця футбольного клубу і Приватбанку невдовзі остаточно завершиться, попри те, що клуб намагається тиснути на НБУ.