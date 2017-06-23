НБУ ліквідує "Діамантбанк" Жванії і Мартиненка

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк".

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Відповідно до вимог статті 76 Закону України" Про банки і банківську діяльність "ПАТ "Діамантбанк" був віднесений до категорії неплатоспроможних 24 квітня 2017 року", - сказано в повідомленні.

На підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним 24 квітня Фондом гарантування вкладів в банк була введена тимчасова адміністрація строком на один місяць.

Як уточнили в прес-службі Нацбанку, за результатами діагностичного обстеження був затверджений необхідний обсяг докапіталізації ПАТ "Діамантбанк". Зокрема, банк, як і вся друга двадцятка банків за розмірами активів, повинен був забезпечити значення нормативу достатності регулятивного капіталу не менше 5% за станом на 1 квітня.

У свою чергу глава правління "Діамантбанку" Олег Ходачук назвав причиною визнання банком неплатоспроможним арешт акціонера банку екс-депутата Миколи Мартиненка.

Як відомо, 24 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Діамантбанк".

На початку лютого, колишній депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко став власником 2,48% акцій Діамантбанку.

Мартиненко увійшов в капітал банку через ТОВ "Техно-Інвест", якому належить 24,8% акцій Діамантбанку.

Акціонерами цієї компанії є колишній помічник екс-депутата Ради Давида Жванія, В'ячеслав Циганенко (49,5% акцій), колишній помічник Жванії Ігор Керезь (45,5%) і Микола Мартиненко (5% акцій).

Минулого року ЕП з’ясовувала, що відбувається з Діамантбанком.

Економічна правда