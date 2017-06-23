Через торгову блокаду бюджет втратив понад мільярд гривень - ДФС

За п'ять місяців блокади торгівлі України з зоною АТО бюджет втратив понад 1 млрд гривень податків.

Про це в коментарі ЕП заявив глава офісу великих платників податків Державної фіскальної служби Євген Бамбізов.

"У нас на обліку в офісі знаходиться 105 великих підприємств, зареєстрованих в зоні АТО (на підконтрольній Україні території)", - сказав Бамбізов.

За його словами, через захоплення українських компаній бойовиками з початку року було втрачено 35 великих підприємств. "Ці компанії продовжують залишатися платниками податків України, але податкові платежі від них зменшилися", - сказав він.

"Ми порахували не лише прямі втрати, а й непрямі - адже ці підприємства співпрацювали з портами, компаніями-перевізниками. За п'ять місяців ми втратили 1,05 млрд гривень податкових надходжень", - пояснив Бамбізов.

За даними ДФС, найбільші втрати з податку на прибуток - загальна сума недоотриманих до бюджету коштів понад 600 млн гривень. На другому місці - втрати від ПДВ (370,7 млн ​​гривень).

Офіс великих платників податків зафіксував також недонадходження і за іншими податками: військовим збором (-10,4 млн гривень), частці чистого прибутку (-82,6 млн гривень), ПДФО (-30,9 млн гривень) і ЄСВ (-107,8 млн гривень).

Найбільші втрати припадають на підприємства DTEK, в тому числі "Східенерго", "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", шахта "Комсомолець Донбасу" та інші.

У списку компаній, від яких через блокаду зменшилися платежі в бюджет також "Техремпоставка", "Донбасенерго", "Єнакіївський коксохімпром, "Дніпровський меткомбінат", "Маріупольський порт", "АрселорМіттал Кривий Ріг" та інші компанії.

Нагадаємо, 15 березня РНБО прийняла рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування в зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.

Економічна правда