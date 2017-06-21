OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 21 червня.

Про перерозподіл бюджету. Прем'єр-міністр України перерозподілив 24 мільярди гривень бюджетних коштів на субсидії, дороги та медицину.

Про пенсійну реформу. Кабінет міністрів затвердив пакет законів 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 з рекомендаціями національної ради реформ, які стосуються пенсійної реформи в Україні.

Також Кабмін в середу внесе проект пенсійної реформи до Верховної Ради.

Про УЗ. Контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року, заявили в УЗ.

А у Мінінфраструктури заявили, що підстав для автоматичного продовження трудового контракту з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном - немає.

Про пункти обміну валют. "За 2016 рік низка великих гравців показала прибуток у розмірі всього 400-500 грн з кожного пункту обміну валюти. У деяких компаній ще гірше — зафіксований збиток. При цьому всі розуміють, що діяльність з обміну валют має високу прибутковість", - стверджує директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз.

Про Борисполь. Міністерство інфраструктури України опублікувало наказ, в якому передбачається зменшення зборів авіакомпаніям в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про літаки. "Антонов", "Івченко-Прогрес" та "Мотор Січ" на авіасалоні в паризькому Ле Бурже обговорили з китайським замовником поставку 50 літаків Ан-178.

Про лоукости. "Переговори з компанією Ryanair тривали майже рік. Вони завершилися успішно, і я дуже радий, що цього року вони полетять з та в Україну. Я сподіваюся, що успішно завершаться переговори з іншими двома лоукост-перевізниками, і вони цього року заявлять про свою готовність літати з України", - сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Про Світовий банк. Президент України Петро Порошенко і Президент групи Світового банку Джим Йонг Кім ухвалили план співробітництва на 2017 - 2021 роки, який спрямований на підтримку українських реформ.

Про МВФ. Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард подякувала Порошенку за прогрес, досягнутий дотепер у рамках програми розширеного фінансування EFF.

"Дискусії були зосереджені на очікуваних пенсійної та земельної реформи, а також на заходах щодо прискорення приватизації і забезпечення конкретних результатів у зусиллях для боротьби з корупцією", - зазначає Фонд.

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