Kantar: Охоплення мобільних додатків російських ресурсів практично не змінилося

Українська аудиторія мобільних додатків заблокованих російських ресурсів не сильно зменшилася після введення санкцій.

Про це говорять дані дослідження Kantar TNS CMeter.

Як зазначається, порівняння середньодобових охоплень до новини про блокування і в перші дні після показало значне зростання аудиторії Play Market.

Дослідження Kantar TNS Cmeter

"Користувачі почали шукати альтернативні способи використовувати далі свої додатки, зокрема спеціальні програми VPN і захищені браузери", - відзначають в компанії.

За словами Анни Шахдінарян, керівника проекту інтернет-досліджень Kantar TNS CMeter, топ мобільних додатків завжди був досить стабільним - це месенджери, соціальні мережі, YouTube, браузери, поштові сервіси.

"Зокрема, додаток Вконтакте було найпопулярнішим з соцмереж і він не втрачає сильно свого охоплення станом на 17.05.2017", - коментує ситуацію вона.

У компанії також відзначають зростання месенджерів і соцмереж: Viber, Facebook, Telegram.

Дослідження Kantar TNS Cmeter

"Сервіси Yandex були також популярні, що пов'язано з тим, що користувачі почали перевіряти чи працюють вони ще", - йдеться в дослідженні.

Відзначається, що поштовий і браузерний ландшафт змінюється, але поки не сформувався.

Раніше повідомлялось, що десктопне охоплення російських ресурсів Vk.com, Ok.ru. Mail.ru і Yandex зменшилося в 2-2,4 рази.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники" і компанія "Яндекс".

Прес-служба українського офісу стверджує, що "ВКонтакте" завжди обходили політику стороною і назвали себе найпопулярнішою соціальною мережею в Україні.

За інформацією ЕП, на сайт Вконтакте щомісяця заходить 15,8 млн унікальних користувачів.

Більше про санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Рекомендуємо почитати: Чи є життя після "Вконтакте": повний список аналогів заборонених сервісів