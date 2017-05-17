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Набув чинності указ про блокування Вконтакте, Яндексу та Mail.Ru

Середа, 17 травня 2017, 09:22

17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

Указ президента опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр".

"Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в iнтернеті Yandex, соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники", заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено опрацювати уряду та СБУ за участі Нацбанку", - йдеться у повідомленні.

Передбачається застосування санкцій до фізичних осіб, причетних до нелегітимних виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя; до юридичних осіб України, розташованих на цих територіях, у зв’язку з підтвердженням незаконної перереєстрації за російським законодавством.

Крім того обмеження застосовуються до фізичних осіб — громадян РФ, причетних до незаконного переслідування й протиправних дій щодо громадян України; до юросіб РФ, діяльність яких загрожує інформаційній та кібернетичній безпеці України.

Раніше один з найбільших інтернет-провайдерів компанія Тріолан повідомила, що поки не знає, як технічно реалізувати рішення про санкції.

В Інтернет-асоціації України заявляють, що здійснення блокування російських сайтів українськими провайдерами поки технічно неможливо. Там вважають, що для реалізації рішення про санкції провайдерам потрібно час і великі кошти на переоснащення обладнання та зміна топології мережі.

До цього Укртелеком повідомив, що вже почав виконувати указ президента про санкції проти російських соцмереж та інтернет-ресурсів.

Інтернет-провайдер "Ланет" заявив, що може протягом декількох хвилин заблокувати сайти, які потрапили під дію санкцій.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

З повним списком юридичних осіб, що підпали під санкції можна ознайомитися тут.

Економічна правда

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