Чи є життя після "Вконтакте" та "Яндекс.Карти": список аналогів заборонених сервісів

Блокування російських інтернет-сервісів дозволяє українцям інтегруватися у світову спільноту і стимулює розробку українських IT-продуктів. (Рос.)

Блокировка российских интернет-сервисов и IT-продуктов открывает украинцам широкие возможности для интеграции в прогрессивное мировое сообщество и стимулирования разработки украинских IT-продуктов.

Социальные сети и интернет-сервисы

Ключевой альтернативой заблокированным в Украине российским социальным сетям является крупнейшая в мире сеть Facebook.

Именно здесь ведут свои страницы украинские так называемые агенты перемен — люди, слова и действия которых так или иначе влияют на современную повестку дня страны. Кроме того, в Facebook пишут мировые политики и звезды шоу-бизнеса. Словом, это социальная сеть, где общается весь мир.

LinkedIn — крупнейшая в мире деловая социальная сеть. Она предназначена для поиска деловых контактов. В корпоративном мире считается хорошим тоном качественно заполненный профиль в LinkedIn. В целом он играет роль резюме.

Google+ обладает несколькими преимуществами по сравнению с Facebook. В Google+ лучшее управление персональными данными, более удобное распределение знакомых по кругам. Впрочем, Google+ так и не смогла существенно потеснить Facebook, эта сеть осталась нишевым продуктом.

Из украинских соцсетей стоит выделить Ц.укр, Ukrface.com.ua и Ukrainians.co.

Аналогом заблокированного интернет-портала "Яндекс" является портал Google. Здесь есть все аналоги ключевых продуктов российского ресурса. Среди украинских порталов можно выделить Ukr.net, Meta.ua, Bigmir)net.

Электронная почта

С точки зрения качества исполнения, работы, функциональности и возможностей кастомизации вряд ли существует сервис электронной почты, который превзойдет Gmail.com. Для неискушенного пользователя вполне хватит возможностей почты на украинских порталах Ukr.net, Meta.ua, Bigmir.net.

Навигация и онлайн-карты

Блокировка сервиса "Яндекс.Карты" большинство водителей повергло в уныние. Им пришлось распрощаться с привычным интерфейсом и спешно искать альтернативу. "Запасное" приложение "Google карты" с непривычки "режет" глаз.

Тем не менее, сервис не уступает по функционалу российскому конкуренту. Более того, существенное преимущество "Google карт" — полная актуальность данных по всему миру, а не только в границах преимущественно стран бывшего СССР.

Мобильным приложением Waze пользуются более 6 млн человек в мире, и это неспроста: его оценка качества равна 4,6 из 5. Waze — классический автомобильный навигатор, который показывает пробки на дорогах.

Примечательно, что часть разработчиков трудится в Киеве и Житомире. 19 мая 2017 года приложение получило поддержку украинского языка.

Музыка

Бесплатно музыку можно послушать через приложение Soundcloud. Исполнители публикуют там свои записи, чтобы получить отзывы. Конечно, на Soundcloud нет записей топ-музыкантов. Большой выбор бесплатной музыки есть в приложении Deezer. Платная музыка в изобилии доступна в Google Play Music и Apple Music.

Социальные сети и интернет-порталы

Заблокированные Альтернатива "Вконтакте",

"Одноклассники" Facebook, LinkedIn, Google+, Ц.укр, Ukrface.com.ua, Ukrainians.co "Яндекс" Google, Ukr.net, Meta.ua, Bigmir)net "Яндекс.Почта" Gmail.com, Ukr.net, Meta.ua, Bigmir.net "Яндекс.Карты" ("Яндекс.Пробки") Google Карты, Waze, "Навител навигатор", Here WeGo "Яндекс.Музыка" Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Music, Google Play Music "Яндекс.Такси" (российский домен) Uber, Uklon,Taxify, Taxioma "Яндекс.Диск" "Google Диск" "Яндекс.Браузер" Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox "Яндекс.Календарь" Google Calendar "Яндекс.Маркет" Rozetka, Hotline, e-Katalog "Яндекс.Недвижимость" 100realty.ua, Aviso.ua, Lun.ua, Dom.ria.com "Яндекс.Переводчик" "Google Переводчик" "Яндекс.Погода" "Yahoo Погода", Sinoptik, Gismeteo "Яндекс.Работа" Work.ua, Rabota.ua "Яндекс.Радио" Radioworld FM, Online radios, Pcradio "Яндекс.Расписание" Eway.in.ua "Яндекс.Авиабилеты" Tickets.ua, Skyscanner.com.ua, Amadeus.net "Яндекс.Афиша" Vgorode.ua, Karabas.com, Parter.ua "Яндекс.Деньги" LiqPay, "Приват24", Skrill, EasyPay, iPay.ua, Portmone, WebMoney "Яндекс.Время" Timeanddate.com, 24timezones.com, Horlogeparlante.com "Яндекс.Метрика" Google Analytics "Яндекс.Вебмастер" Google Webmasters "Яндекс.Директ" Google AdSense "Яндекс.Рекламная сеть" Google AdWords

Антивирусные компании

Конкуренция на мировом рынке антивирусов всегда была очень высокой. Радует, что киевская компания Zillya! уже несколько лет подряд выпускает качественный антивирус для ПК и мобильных устройств. На базе технологий Zillya! создано более 30 других антивирусных программ в Индии, США, Нигерии.

К сожалению, Zillya! среди украинцев и особенно чиновников не в почете. 70% госучреждений используют антивирус NOD32 от словацкой ESET. При этом в мае 2016 года сотрудники ESET раскрыли методы слежения украинских хакеров за представителями оккупационной власти так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Антивирусные компании

Заблокированные Альтернатива "Лаборатория Касперского"

"Доктор Веб" "Zillya! антивірус", Avast Pro Antivirus, Symantec Norton AntiVirus Basic, McAfee AntiVirus Plus, Bitdefender Antivirus Plus

IT-cистемы для предприятий

Уход с украинского рынка российских IT-cистем для предприятий, в частности, популярной 1С, не станет трагедией. Хотя примерно 80% бизнеса или 300 тыс предприятий используют 1С, альтернатив такому ПО — огромное множество.

Директор департамента бизнес-решений IT.Integrator Иван Сидоренко говорит, что высокая популярность 1С связана не с уникальностью продукта, а с чрезвычайно эффективной моделью дистрибуции ПО. Каждый продавец имеет определенный спектр авторских прав и может вносить изменения под конкретное предприятие.

Между тем, существует широкий спектр решений украинских разработчиков для малого и среднего бизнеса: "Акцент", IT-Enterprise, "Интеллект-сервис", BSI ERP. Для крупного бизнеса есть ряд универсальных решений мирового уровня: Microsoft Dynamics, ERP Cloud от Oracle, SAP Business One, OpenPro от IBM.

IT-cистемы

Заблокированные Альтернатива "1C", "Парус", "Галактика", "Летограф", "Корус консалтинг СНГ" SAP Business One, Microsoft Dynamics, ERP Cloud от Oracle, OpenPro от IBM, IT-Enterprise, "Универсал", BSI, ИС-ПРО, Megapolis, M.E.Doc, "Дебет плюс", "Акцент", "АБ-офис", "Предприниматель 4", "Элфи", "Инфополис", Tria, iFin

Продуктовые компании

Есть достойные альтернативы и для российского продукта ABBYY FineReader. Прежде всего — решение американской Adobe — Adobe Acrobat. Кроме того, есть софт от еще одной компании из США Nuance. Продукт называется OmniPage.

Единственной существенной потерей для узкого круга украинских пользователей станет уход с рынка продукта ABBYY Lingvo. Единственной его альтернативой пока является "Google переводчик".

Продуктовые компании