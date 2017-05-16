У "Вконтакте" прокоментували заборону соцмережі
Прес-служба українського офісу стверджує, що "ВКонтакте" завжди обходили політику стороною.
Про це написав прес-секретар українського офісу російської соціальної мережі Влад Леготкін.
Він назвав "Вконтакте" найпопулярнішою соціальною мережею в Україні яку відвідують 16 мільйонів користувачів щомісяця.
"Ми, Команда "ВКонтакте", завжди обходили політику стороною. Вважаємо, що інтернет по суті своїй не має кордонів. Ми захищали і будемо захищати інтереси всіх наших користувачів і партнерів", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, что президент Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.
Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.
Економічна правда
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