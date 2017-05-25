Кабмин уволил главу Гослесагентства

Кабинет министров решил уволить Кристину Юшкевич с должности председателя Гослесагентства.

Об этом решении стало известно из выписки протокола заседания Кабмина от 18 мая 2017 года, который обнародовал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Напомним, Юшкевич была избрана председателем Гослесагентства 21 сентября 2016.

Как известно, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой написал заявление об отставке.

Источники УП в Кабмине рассказали, что у Кутового все время были напряженные отношения с премьер-министром, который навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка.

"Ему не дали никаких полномочий. Забрали "Укрспирт", "Укрлес". Снизу первый зам Мартынюк. Человек решил не быть клоуном и ушел", - отметил источник в правительстве.

"Последней каплей стало лесагентство и земля", - добавил другой источник в Кабмине.

Экономическая правда