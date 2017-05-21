OVERTIME: ГОЛОВНЕ ЗА ВИХІДНІ

Головні економічні новини за вихідні.

Про інвестиції. Держкомпанія "Китайська залізниця" розглядає можливість інвестування в модернізацію виробництва електричних локомотивів на виробничих площадках ПАТ "Укрзалізниця".

Про ОПЗ. Прем’єр Володимир Гройсман направив листи до Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро з закликом провести розслідування та не допустити банкрутства ПАО "Одеський припортовий завод".

Про мита. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.

Про пенсії. У Міністерстві соціальної політики розповіли, як зростатимуть пенсії українців після проведення пенсійної реформи.

Про авіакомпанії. Європейська Комісія внесла в список авіаліній, які не відповідають міжнародним стандартам безпеки і яким заборонена діяльність всередині ЄС українську авіакомпанію "Урга".

Про СОТ та Росію. Росія направила до органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку обмеженнями щодо РФ, які вводяться Україною.

Про безвізові поїздки. Турецька влада офіційно опублікувала рішення про внесення змін до порядку взаємних поїздок і визнання внутрішнього українського паспорта, ID-картки, як проїзного документа для поїздок громадян України до Туреччини.

Про видобуток газу. "Укргазвидобування" за 4,5 місяці поточного року досягло збільшення видобутку газу на 78 млн кубометрів.

Про братів Суркісів та "Приват". В результаті націоналізації Приватбанку сім'я Суркісів втратила понад 248,6 млн доларів та 574 тисяч євро в кіпрському філії банку, як юридичні особи, а також більш ніж 1,04 млрд гривень в Україні – як фізичні особи.

І знову про Приватбанк. Заявлена НБУ значна кількість кредитів, виданих Приватбанком пов'язаним особам, не знайшла підтвердження, що дає колишнім власникам банку підстави для оскарження рішення держави про його націоналізацію в судовому порядку.