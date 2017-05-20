У Мінсоцполітики розповіли, як зростатимуть пенсії після реформи

Пенсійна реформа гарантує щорічне збільшення пенсій в автоматичному режимі.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає прес-служба відомства.

"У разі ухвалення парламентом проекту пенсійної реформи вже з жовтня відбудеться осучаснення пенсій, тобто збільшення їхнього розміру відповідно до існуючих економічних показників. У подальшому буде запущений механізм постійної індексації пенсій", - заявив заступник міністра.

За його словами, цей крок дозволить перевести процес підвищення пенсій в автоматичний режим, що унеможливить повторення ситуації, за якої ті, хто вийшов на пенсію пізніше, матимуть кращі умови ніж ті, хто став пенсіонером раніше.

Він пояснив, що раніше законодавством був передбачений механізм індексації пенсій, але за умови наявності коштів, що дозволяло цього не робити.

"Відтепер пенсії зростатимуть постійно, і не менше ніж на суму 50% середньої зарплати та 50% від показника інфляції. Наголошую – не менше цього показника, а, за умови наявності додаткових коштів, навіть більше", - резюмував Шамбір.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяє підвищити пенсії 9 млн із 12 млн пенсіонерів із 1 жовтня у випадку реалізації пропонованої урядом пенсійної реформи.

17 травня Кабінет міністрів схвалив законопроект про пенсійну реформу.

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Економічна правда