Екс-власники Приватбанку можуть оскаржити його націоналізацію – юрист

Заявлена Національним банком значна кількість кредитів, виданих Приватбанком пов'язаним особам, не знайшла підтвердження, що дає колишнім власникам банку підстави для оскарження рішення держави про його націоналізацію в судовому порядку.

Про це пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва, з посиланням на слова керуючого партнера адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктора Мороза, який є радником власників облігацій "Привату".

"Насправді заявлена НБУ значна кількість кредитів, виданих пов'язаним особам, фактично покладена в основу націоналізації банку, на сьогодні не знайшла підтвердження", - сказав Мороз.

"У колишніх власників банку існують підстави для оскарження рішення держави про націоналізацію Приватбанку, однак, наскільки мені відомо, поки що це не входить у їхні плани", - заявив юрист.

Самаєва вказує, що в майбутньому поставлені під сумнів перелік пов'язаних осіб та методика їх визначення можуть стати основою для спроб через суди повернути банк попереднім власникам. "Ну звичайно, це перспектива не місяців, а років. Адже бажано повернути банк уже у чудовому, забезпеченому за рахунок платників податків фінансовому стані", - підсумовує вона.

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації.

Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

18 травня Власники єврооблігацій "Приватбанку" оскаржили в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін цінних паперів на акції додаткової емісії банку.