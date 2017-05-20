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Китайці можуть інвестувати у виробництво українських потягів

Субота, 20 травня 2017, 11:36

Держкомпанія "Китайська залізниця" розглядає можливість інвестування в модернізацію виробництва електричних локомотивів на виробничих площадках ПАТ "Укрзалізниця".

Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає "Укрінформ".

"Державна компанія "Китайська залізниця" розглядає можливість інвестування в модернізацію виробництва електричних локомотивів на виробничих площадках ПАТ "Укрзалізниця", - сказав Кубів на брифінгу у п’ятницю.

Він зазначив, що є домовленість про формування технологічних лабораторій і апробацію китайського локомотиву на українських дорогах, що дозволить прискорити оновлення і покращити ефективність перевезень.

Раніше повідомлялося, що Київська адміністрація домовилася з Китайським Консорціумом про будівництво лінії метро на Троєщину.

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Економічна правда
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