Китайці можуть інвестувати у виробництво українських потягів

Держкомпанія "Китайська залізниця" розглядає можливість інвестування в модернізацію виробництва електричних локомотивів на виробничих площадках ПАТ "Укрзалізниця".

Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає "Укрінформ".

"Державна компанія "Китайська залізниця" розглядає можливість інвестування в модернізацію виробництва електричних локомотивів на виробничих площадках ПАТ "Укрзалізниця", - сказав Кубів на брифінгу у п’ятницю.

Він зазначив, що є домовленість про формування технологічних лабораторій і апробацію китайського локомотиву на українських дорогах, що дозволить прискорити оновлення і покращити ефективність перевезень.

Раніше повідомлялося, що Київська адміністрація домовилася з Китайським Консорціумом про будівництво лінії метро на Троєщину.