Китайці можуть інвестувати у виробництво українських потягів
Держкомпанія "Китайська залізниця" розглядає можливість інвестування в модернізацію виробництва електричних локомотивів на виробничих площадках ПАТ "Укрзалізниця".
Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає "Укрінформ".
"Державна компанія "Китайська залізниця" розглядає можливість інвестування в модернізацію виробництва електричних локомотивів на виробничих площадках ПАТ "Укрзалізниця", - сказав Кубів на брифінгу у п’ятницю.
Він зазначив, що є домовленість про формування технологічних лабораторій і апробацію китайського локомотиву на українських дорогах, що дозволить прискорити оновлення і покращити ефективність перевезень.
Раніше повідомлялося, що Київська адміністрація домовилася з Китайським Консорціумом про будівництво лінії метро на Троєщину.
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