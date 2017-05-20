Українська авіакомпанія потрапила у "чорний список" ЄС

Європейська Комісія внесла в список авіаліній, які не відповідають міжнародним стандартам безпеки і яким заборонена діяльність всередині ЄС українську авіакомпанію "Урга" (Кропивницький).

Про це йдеться у прес-релізі Єврокомісії, передає "Дзеркало тижня".

Згідно з прес-релізом, компанія внесена до списку в зв'язку з неусунення недоліками щодо безпеки, які були виявлені Європейським агентством з авіаційної безпеки (EASA).

Зазначається, що після оновлення "чорного списку" 181 авіакомпанії заборонені польоти в ЄС.

Авіакомпанія "Урга" заснована в 1993 році. З грудня 1994 року включена в список офіційних перевізників ООН.

Забезпечує послуги авіаперевезень пасажирів, багажу та вантажів у миротворчих місіях ООН. Флот авіакомпанії включає 17 повітряних суден.

"Урга" в 2016 році збільшила чистий прибуток в 2,2 рази в порівнянні з 2015 роком – до 27,088 млн гривень.