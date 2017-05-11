Кабмин в третий раз продлил чрезвычайное положение в энергетике

Кабинет министров продлил еще на 1 месяц действие чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

"Нужно продолжать чрезвычайные меры. Мы должны принимать оперативные управленческие решения, поэтому они и называются чрезвычайные меры", - сказал Гройсман.

Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии действует с 17 февраля, и было введено в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля с территории Донецкой и Луганской областей, неконтролируемой украинскими властями.

В марте Кабмин продлил ЧП еще на 1 месяц. 12 апреля чрезвычайные меры были продлены во второй раз.

Чрезвычайное положение предусматривает переход блоков атомных электростанций на работу в режиме недельного маневрирования.

Экономическая правда