OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 4 квітня.

Про абонплату на газ. "Дія зазначеної постанови має бути призупинена! Звертаюся до уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує", - заявив сьогодні президент Петро Порошенко.

"Прошу переглянути рішення НКРЕ з метою недопущення зростання сумарної вартості газу для окремих категорій споживачів. Про вжиті заходи прошу проінформувати Кабінет міністрів", - звернувся до НКРЕ прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Недивно що після таких звернень, НКРЕ пообіцяла призупинити дію свого рішення про введення абонплати за газ.

Ми все ж підготували шпаргалку на той випадок, якщо абонплату на газ не скасують.

Про 600 млн євро від ЄС. "Сьогодні ЄС здійснив другий транш в розмірі 600 млн євро для України в рамках макрофінансової допомоги для стабілізації ситуації та реформування економіки України", - написав Порошенко у Twitter.

Про меморандум з МВФ. Меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачає випуск державою в 2017 році облігацій на 98 мільярдів гривень для докапіталізації банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Також там йдеться про те, що пенсійна реформа в Україні повинна бути прийнята Верховною Радою до кінця квітня 2017 року.

Про НБУ. Національний банк України очікує, що 1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду надійде на рахунки регулятора в найближчі дні та прогнозує зростання золотовалютних резервів України на кінець року до 21 млрд доларів.

Також сьогодні НБУ зменшив відсоток обов’язкового продажу валюти експортерами та збільшив максимальну суму купівлі валюти фізособами.

Про фінансові прогнози. Світовий банк зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на рівні 2%, погіршив прогноз інфляції в Україні в 2017 році до 10% та прогнозує, що дефіцит державного бюджету у 2017 році становитиме 3,1% ВВП.

А Міжнародний валютний фонд у зв'язку з блокадою неконтрольованих територій та втратою контролю над розташованими там підприємствами погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,9% до 2%, трохи збільшивши його на 2018 рік - з 3% до 3,1%.

Про Рахункову палату. Верховна Рада не дійшла згоди щодо обрання 9 членів оновленого складу Рахункової палати України.

Про УЗ. Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн гривень. Планують замовити 250 комплектів туалетів по 1,08 млн гривень.

Про заборону грошових переказів з РФ до України. Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє грошові перекази з Росії в Україну за допомогою іноземних платіжних систем.

Текст дня:

"Обіцяного три роки чекають. Що не так з планом Гройсмана до 2020 року".

У понеділок Кабінет міністрів представив план дій на наступні три роки. ЕП коротко пояснює, що міститься в 300-сторінковому талмуді Володимира Гройсмана, і чому місія неможлива.