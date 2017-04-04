МВФ зменшив прогноз зростання ВВП в Україні до 2%

Міжнародний валютний фонд у зв'язку з блокадою неконтрольованих територій та втратою контролю над розташованими там підприємствами погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,9% до 2%, трохи збільшивши його на 2018 рік - з 3% до 3,1%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оприлюдненими Фондом матеріалами, другим негативним наслідком стане розширення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в нинішньому році з 3% ВВП до 3,7% ВВП, а в наступному - 2,6% ВВП до 3% ВВП.

У той же час МВФ підтвердив свій прогноз інфляції 10% в 2017 році і 7% - в 2018 році і навіть злегка поліпшив оцінку дефіциту бюджету з 3,1% ВВП до 3% ВВП в цьому році і з 2,6% до 2, 5% ВВП - в наступному.

Такий прогноз збігається з оприлюдненими раніше прогнозом Національного банку України.

МВФ також задовольнив прохання української сторони в умовах зростання зовнішньоторговельного дефіциту знизити норматив по накопиченню валютних резервів на 520 млн доларів для підтримки курсу і, відповідно, виконання інфляційних цілей.

Згідно з новими оцінками, на кінець поточного року валові міжнародні резерви України складуть 21,8 млрд доларів, на кінець наступного - 29,5 млрд доларів.

У 2019-2021 роках Фонд очікує виходу України на щорічні темпи зростання в 4% при поступовому зниженні інфляції відповідно до 6,5%, 6% і 5,5%.

Також, разом із завершенням третього перегляду економічної програми України в рамках механізму розширеного фінансування затвердила зміну графіка подальших переглядів цього документа.

Згідно з новим графіком, представленbм в матеріалах Фонду, до кінця 2017 року заплановано три переглядb: четвертий - в середині травня, п'ятий - в середині серпня, шостий - в середині листопада.

У разі успішного виконання реформ Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити 1,907 млрд доларів, за підсумками п'ятого - 1,28 млрд доларів, за підсумками шостого - 1,28 млрд доларів.