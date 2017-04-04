У меморандумі з МВФ прописана докапіталізація банків і ФГВФО на 98 мільярдів

Меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачає випуск державою в 2017 році облігацій на 98 мільярдів гривень для докапіталізації банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У той же час в документі, оприлюдненому на веб-сайті Фонду, відсутнє уточнення щодо запропонованих банків і суми, на яку буде докапіталізуваний ФГВФО.

Як повідомлялося, уряд прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку, внаслідок чого держава отримала 100% в його капіталі.

Після переходу Приватбанку у власність держави, мінфін докапіталізувати його на 116,8 млрд грн.

На початку лютого 2017 року голова правління Приватбанку Олександр Шлапак допустив необхідність проведення чергової докапіталізації фінустанови після завершення аудиту його капіталу.

Приватбанк має намір повідомити міністерство фінансів і НБУ про суму необхідної докапіталізації на початку квітня. За даними глави банку зазначена сума буде включати як кіпрські, так і кримські активи фінустанови.