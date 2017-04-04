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Обіцяного три роки чекають. Що не так з планом Гройсмана до 2020 року

Обіцяного три роки чекають. Що не так з планом Гройсмана до 2020 року

У понеділок Кабінет міністрів представив план дій на наступні три роки. ЕП коротко пояснює, що міститься в 300-сторінковому талмуді Володимира Гройсмана, і чому місія неможлива.(Рос.)
Вівторок, 4 квітня 2017, 11:30 - Галина Калачова
tsn.ua

"Я вам покажу, что такое управление государством", сказал Владимир Гройсман год назад.

Спустя 11 месяцев и две недели, в канун годовщины работы Кабинета министров, он показал. Точнее, написал.

В понедельник Кабмин утвердил масштабный план действий на следующие три года. В документе 335 страниц. Он совпадает с остальными программными документами Украины: меморандумом МВФ, Стратегией-2020, планом действий правительства.

"Это не план мыслей. Это не план проектов. Это план действий", так описал премьер-министр свое детище.

Тем не менее, документ обделен ясностью и конкретикой. Большая его часть состоит из описания текущего положения дел и уже сделанных шагов.

ЭП изучила документ, и определила основные изменения, которые правительство считает нужным осуществить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гройсман Кабмін реформи
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Економічна правда
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