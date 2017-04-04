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Україна отримала 600 мільйонів євро від Євросоюзу

Вівторок, 4 квітня 2017, 19:25

Євросоюз перерахував Україні 600 мільйонів євро фінансової макродопомоги.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у мікроблозі Twitter.

"Сьогодні ЄС здійснив другий транш в розмірі 600 млн євро для України в рамках макрофінансової допомоги для стабілізації ситуації та реформування економіки України", - написав Порошенко.

16 березня 2017 року стало відомо, що Європейська Комісія схвалила виділення 600 млн євро макрофінансової допомоги Україні. Згідно з повідомленням Єврокомісії, ці кошти будуть спрямовані на сприяння виконанню широкомасштабної програми структурних реформ в країні.

20 березня Порошенко повідомив, що 600 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу надійдуть в Україну після перерахування траншу в 1 млрд доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду.

3 квітня рада директорів МВФ затвердив виділення Україні чергового траншу в рамках механізму розширеного фінансування на суму близько 1 млрд доларів.

Економічна правда

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