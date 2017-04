Україна отримала 600 мільйонів євро від Євросоюзу

Євросоюз перерахував Україні 600 мільйонів євро фінансової макродопомоги.

Про це заявив президент України Петро Порошенко у мікроблозі Twitter.

Today the #EU made the 2nd payment of €600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy 🇪🇺 🇺🇦