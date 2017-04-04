Україна отримала 600 мільйонів євро від Євросоюзу
Євросоюз перерахував Україні 600 мільйонів євро фінансової макродопомоги.
Про це заявив президент України Петро Порошенко у мікроблозі Twitter.
Today the #EU made the 2nd payment of €600m to #Ukraine as a part of its Macro-Financial assistance to stabilize & reform its economy 🇪🇺 🇺🇦— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2017 р.
"Сьогодні ЄС здійснив другий транш в розмірі 600 млн євро для України в рамках макрофінансової допомоги для стабілізації ситуації та реформування економіки України", - написав Порошенко.
16 березня 2017 року стало відомо, що Європейська Комісія схвалила виділення 600 млн євро макрофінансової допомоги Україні. Згідно з повідомленням Єврокомісії, ці кошти будуть спрямовані на сприяння виконанню широкомасштабної програми структурних реформ в країні.
20 березня Порошенко повідомив, що 600 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу надійдуть в Україну після перерахування траншу в 1 млрд доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду.
3 квітня рада директорів МВФ затвердив виділення Україні чергового траншу в рамках механізму розширеного фінансування на суму близько 1 млрд доларів.
Економічна правда
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