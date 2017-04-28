OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини за 28 квітня.
Тема дня: Конфіскація 1,5 мільярда доларів команди Януковича.
Як відомо, 28 січня 2015 року державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.
Сьогодні державний банк "АТ" Ощадбанк" приступив до спецконфіскаціі 1,5 млрд доларів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.
І сьогодні ці кошти були зараховані на рахунки Державного казначейства.
Як повідомила прес-служба РНБО, гроші повертались через суд, бо Верховна Рада не приняла закон про спецконфіскацію.
Тим часом, захист екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії, підготував позов про захист його честі через заяви про вилучені 1,5 мільярда доларів.
Про Крим. У Держдумі РФ готують пакет законопроектів про фактичне запровадження в окупованому Криму офшорного режиму.
Ще з моменту анексії Криму Росія з українських родовищ на шельфі Чорного моря викачала мільярди кубометрів газу.
Про Приватбанк. Колишні власники і менеджмент Приватбанку вивели 16 мільярдів гривень не за одну ніч, а за вихідні, повідомили в НБУ.
Про заробітну плату голови "Нафтогазу". Заробітна плата НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в 2016 році зросла в 17,5 разу - на 18,218 млн гривень - до 19,323 млн гривень.
Про сумне. Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.
Про зростання ВВП. Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання ВВП України у січні-березні на рівні 2,1-2,3%.
Про агрохолдинги. Загальна капіталізація українських агрохолдингів, акції яких котируються на закордонних біржах досягла найвищого показника в 3,16 мільярдів євро.
Про ДТЕК. Компанія "ДТЕК Енерго" за результатами 2016 року отримала 6,7 млрд гривень чистого збитку.
Про 4G. Заступник голови Адміністрації президента України з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків заявив, що Кабінет міністрів блокує 4G в Україні.
Про банк Грановського. Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Фінбанк".
Тексти дня:
Розробник "шпигунського софту": Ми будемо судитися з СБУ
ЕП поспілкувалася з розробником ПО "Стахановець", через яке СБУ проводила обшуки в Dragon Capital і "Укргазвидобуванні", і дізналася, чи працює він на ФСБ і чи дійсно програма може шпигувати на користь третіх осіб.
Лайфхак для жителя багатоповерхівки: як урізати платежі на третину
Як використання індивідуального теплового пункту заощадило луцьким родинам по 6 тисяч гривень за опалювальний сезон.
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