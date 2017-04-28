OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 28 квітня.

Тема дня: Конфіскація 1,5 мільярда доларів команди Януковича.

Як відомо, 28 січня 2015 року державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.

Сьогодні державний банк "АТ" Ощадбанк" приступив до спецконфіскаціі 1,5 млрд доларів екс-президента України Віктора Януковича і його оточення згідно з рішенням суду.

І сьогодні ці кошти були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Як повідомила прес-служба РНБО, гроші повертались через суд, бо Верховна Рада не приняла закон про спецконфіскацію.

Тим часом, захист екс-президента Віктора Януковича, який втік до Росії, підготував позов про захист його честі через заяви про вилучені 1,5 мільярда доларів.

Про Крим. У Держдумі РФ готують пакет законопроектів про фактичне запровадження в окупованому Криму офшорного режиму.

Ще з моменту анексії Криму Росія з українських родовищ на шельфі Чорного моря викачала мільярди кубометрів газу.

Про Приватбанк. Колишні власники і менеджмент Приватбанку вивели 16 мільярдів гривень не за одну ніч, а за вихідні, повідомили в НБУ.

Про заробітну плату голови "Нафтогазу". Заробітна плата НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в 2016 році зросла в 17,5 разу - на 18,218 млн гривень - до 19,323 млн гривень.

Про сумне. Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.

Про зростання ВВП. Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання ВВП України у січні-березні на рівні 2,1-2,3%.

Про агрохолдинги. Загальна капіталізація українських агрохолдингів, акції яких котируються на закордонних біржах досягла найвищого показника в 3,16 мільярдів євро.

Про ДТЕК. Компанія "ДТЕК Енерго" за результатами 2016 року отримала 6,7 млрд гривень чистого збитку.

Про 4G. Заступник голови Адміністрації президента України з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків заявив, що Кабінет міністрів блокує 4G в Україні.

Про банк Грановського. Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "Фінбанк".

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