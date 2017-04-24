Лавренчук не проти очолити Нацбанк

Голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук готовий стати наступним очільником НБУ.

Про це повідомляє Finclub.

На питання журналіста KyivPost про те, чи цікаво Володимир Лавренчук стати новим головою НБУ після того, як Валерія Гонтарєва піде у відставку 10 травня, він відповів: "Відповідь" так ", коли прийде час".

Ще один потенційний кандидат - Сергій Тігіпко. 19 квітня він залишив посаду голови правління ТАСкомбанку, а 20 квітня - очолив наглядову раду.

Раніше заявлена, що Сергій Тігіпко може бути висунутий в кандидати на пост глави НБУ. За даними DT.UA, останнім часом "Сергій Тігіпко досить близький до Петра Порошенка і володіє інформацією щодо комерційної діяльності президента".

Володимир Лавренчук займає посаду голови правління Райффайзен банку Аваль з 2005 року.

Нагадаємо, нинішня очільниця НБУ Валерія Гонтарева залишить свою посаду 10 травня.