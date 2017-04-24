Лавренчук не против возглавить Нацбанк
Председатель правления Райффайзен банка Аваль Владимир Лавренчук готов стать следующим главой НБУ.
Об этом сообщает Finclub.
На вопрос журналиста KyivPost о том, интересно ли Владимиру Лавренчуку стать новым главой НБУ после того, как Валерия Гонтарева уйдет в отставку, он ответил: "Ответ "да", когда придет время".
Еще один потенциальный кандидат - Сергей Тигипко. 19 апреля он покинул пост главы правления ТАСкомбанка, а 20 апреля - возглавил наблюдательный совет.
Ранее заявлось, что Сергей Тигипко может быть выдвинут в кандидаты на пост главы НБУ. По данным DT.UA, в последнее время "Сергей Тигипко довольно близок к Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность президента".
Владимир Лавренчук занимает должность главы правления Райффайзен банка Аваль с 2005 года.
Напомним, нынешняя руководительница НБУ Валерия Гонтарева покинет свою должность 10 мая.
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