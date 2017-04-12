Кабмин продлил чрезвычайное положение в энергетике еще на месяц

Кабинет Министров продлил еще на 1 месяц действие чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передают "Українські Новини".

"Есть замечания, это о временных мерах на рынке электроэнергии, есть возражения? Нет. Решение принято", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности подтвердила, что речь идет именно о продлении срока действия чрезвычайных мер еще на 1 месяц.

Чрезвычайное положение на рынке электроэнергии действует с 17 февраля, и было введено в ответ на полное прекращение поставок антрацитового угля с территории Донецкой и Луганской областей, неконтролируемой украинскими властями.

В марте Кабмин продлил ЧП еще на 1 месяц.

В начале апреля 4 из 6 антрацитовых ТЭС на контролируемой территории прекратили работу.

Чрезвычайное положение предусматривает переход блоков атомных электростанций на работу в режиме недельного маневрирования (частичная разгрузка будет осуществляться в пятницу и возобновление полной мощности в понедельник).