OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні новини за 10 квітня.

Відставка дня. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева оголосила про відставку.

"Я подала президенту заяву про відставку з 10 травня 2017 року", - додала вона.

Ще Гонтарева стверджує, що під час роботи її команди кошти рефінансування, надані регулятором комерційним банкам, не могли виводитися закордон.

Також вона підтвердила, що МВФ переносив засідання з питання виділення Україні наступного траншу, в тому числі, і через пікетування роботи російських банків.

І за словами Гонтаревої, в останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" тодішнє керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.

Колишній акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський прокоментував цю заяву відеороліком з лайкою. На відео, маленькій дівчинці кажуть, що у дитячому садочку розповідають, що та лається. "****** (брешуть)", - відповідає дівчинка.

Новина дня. Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг скасувала своє рішення про введення абонплати за газ.

Інша відставка дня. Голова Фонду державного майна Ігор Білоус подав у відставку.

"Багато ідей, а головне – міжнародні стандарти приватизації – моїй команді вдалось втілити. Деякі речі ми запустили вперше за 25 років", - заявив Білоус.

Про корупцію. Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки із розвиненими ринками чи ринками, що розвиваються.

Про боротьбу з корупцією. Оперативники СБУ встановили факт незаконного заволодіння державним скрапленим газом на майже 60 мільйонів гривень. Встановлено, що житель Сєвєродонецька був керівником фіктивної фірми, через яку відмивалися кошти ДК "Газ України" і НАК "Нафтогаз України".

Про "Нафтогаз". Європейський банк реконструкції і розвитку заявив про провал реформування НАК "Нафтогаз України".

Про УЗ. "Укрзалізниця" збирається додати нові міжнародні потяги.

Про тарифи. Тариф на електроенергію для теплової генерації у березні зріс до рівня 2,07 грн/кВт-год у порівнянні з 1,82 грн/кВт-год на кінець лютого.

Про санкції проти Росії. Об’єднане Королівство має намір домагатися від "великої сімки" прийняття нових санкцій відносно Росії за її позицію щодо Сирії.

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Хроніки однієї реформи: що заважає перезавантажити ДФС.

Реформа Державної фіскальної служби під загрозою. Ініціативи Мінфіну з реорганізації органу гальмують ДФС і Верховна Рада.

Ефективно і економно: навіщо Україні закон про лічильники.

Українці зможуть значно зменшити свої платежі за тепло, якщо буде ухвалений закон про обов'язковий повний облік теплової енергії.