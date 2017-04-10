OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Головні економічні новини за 10 квітня.
Відставка дня. Голова Нацбанку Валерія Гонтарева оголосила про відставку.
"Я подала президенту заяву про відставку з 10 травня 2017 року", - додала вона.
Ще Гонтарева стверджує, що під час роботи її команди кошти рефінансування, надані регулятором комерційним банкам, не могли виводитися закордон.
Також вона підтвердила, що МВФ переносив засідання з питання виділення Україні наступного траншу, в тому числі, і через пікетування роботи російських банків.
І за словами Гонтаревої, в останню ніч перед націоналізацією "Приватбанку" тодішнє керівництво банку вивело з активу 16 мільярдів гривень.
Колишній акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський прокоментував цю заяву відеороліком з лайкою. На відео, маленькій дівчинці кажуть, що у дитячому садочку розповідають, що та лається. "****** (брешуть)", - відповідає дівчинка.
Новина дня. Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг скасувала своє рішення про введення абонплати за газ.
Інша відставка дня. Голова Фонду державного майна Ігор Білоус подав у відставку.
"Багато ідей, а головне – міжнародні стандарти приватизації – моїй команді вдалось втілити. Деякі речі ми запустили вперше за 25 років", - заявив Білоус.
Про корупцію. Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки із розвиненими ринками чи ринками, що розвиваються.
Про боротьбу з корупцією. Оперативники СБУ встановили факт незаконного заволодіння державним скрапленим газом на майже 60 мільйонів гривень. Встановлено, що житель Сєвєродонецька був керівником фіктивної фірми, через яку відмивалися кошти ДК "Газ України" і НАК "Нафтогаз України".
Про "Нафтогаз". Європейський банк реконструкції і розвитку заявив про провал реформування НАК "Нафтогаз України".
Про УЗ. "Укрзалізниця" збирається додати нові міжнародні потяги.
Про тарифи. Тариф на електроенергію для теплової генерації у березні зріс до рівня 2,07 грн/кВт-год у порівнянні з 1,82 грн/кВт-год на кінець лютого.
Про санкції проти Росії. Об’єднане Королівство має намір домагатися від "великої сімки" прийняття нових санкцій відносно Росії за її позицію щодо Сирії.
Тексти дня:
Хроніки однієї реформи: що заважає перезавантажити ДФС.
Реформа Державної фіскальної служби під загрозою. Ініціативи Мінфіну з реорганізації органу гальмують ДФС і Верховна Рада.
Ефективно і економно: навіщо Україні закон про лічильники.
Українці зможуть значно зменшити свої платежі за тепло, якщо буде ухвалений закон про обов'язковий повний облік теплової енергії.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.