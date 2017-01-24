OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Зростання продажу нових авто, переоцінений "Михайлівський" і затримання підозрюваних у "схемі Онищенка", - головне ща 24 січня.
Новини дня:
Продажі нових авто за рік зросли на 40%.
Продажі нових легкових автомобілів в Україні за підсумками 2016 року зросли на 40,9% в порівнянні з 2015 роком - до 65,562 тисячі одиниць.
Згідно з даними, у 2015 році було реалізовано 46,546 тисяч автомобілів. Лідерами з продажу були Opel, Lexus, Mercedes-Benz, Volkswagen та Seat.
Активи "Михайлівського" аудит оцінив у 36 разів менше, ніж "на папері".
Після проведення аудиту неплатоспроможного банку "Михайлівський", незалежні оцінщики дійшли висновку, що вартість активів фінансової установи завищена у 36 разів.
НАБУ затримало ще трьох підозрюваних у "схемі Онищенка".
24 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування" (100% належать державі).
За версію слідства, згадані особи сприяли в організації народним депутатом Олександром Онищенком корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
"Нафтогаз" відмовляється платити ПДВ за імпорт газу. Вимагає компенсації.
НАК "Нафтогаз України" вважає за необхідне відкоригувати плани щодо скасування звільнення компанії від сплати ПДВ з операцій з ввезення природного газу на митну територію України.
На думку Коболєва, питання оплати "Нафтогазом" "імпортного" ПДВ необхідно прив'язати "до механізму фінансування субвенцій на оплату пільг і житлових субсидій населенню".
Для цього в НАК вже розробили проект урядової постанови, в якому враховані його пропозиції.
І ще "Нафтогаз" просить Господарський суд Одеської області стягнути з Одеського припортового заводу 1 517,727 млн гривень заборгованості за поставлений йому в 2016 році природний газ.
Окупований Крим обійшовся бюджету РФ в 1,34 мільярда доларів.
Консолідований бюджет окупованого Росією Криму в 2016 році виконаний з дефіцитом в 19,3 млрд руб. (325 млн дол.).
Тексти дня:
"Мантри про інвестклімат, або Як Росія стала найбільшим інвестором в Україну під час війни".
Українські чиновники досі багато в чому нагадують радянських вождів. Що ті, що інші, рапортують, не вдумуючись в глибину цифр, які написані на папірцях.
Розібралися з вчорашньою заявою Кубіва про 3,8 млрд доларів інвестицій в економіку України.
"Таксі з автопілотом в Україні. Чому це можливо хоч завтра".
В останні роки все частіше говорять про появу автомобілів з автопілотом.
Цей напрямок останнім часом випереджає найоптимістичніші прогнози. За те, щоб бути тут першим, ведуть боротьбу як автогіганти, такі як Toyota, так і виробник електромобілів Tesla. Останній, схоже, зробив ставку на автопілот як на одну з головних особливостей автомобіля, яка приваблює покупців.
Автопілоти вже скоро можуть з'явитися і на дорогах України, але чи прийме їх "українське правове поле"?
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