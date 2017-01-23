OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Зростання ВВП, зростання промвиробництва і зростання інвестцій, - головне за 23 січня.

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Міжбанк закрився доларом по 27,31 гривні.

23 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,25-27,31 гривні за долар.

Валовий внутрішній продукт України у 2016 році зріс на 1,8%.

"1,8% зростання у минулому році і 3%-ве зростання, яке ми прогнозуємо на 2017 рік", - сказала заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

За словами заступника міністра, драйверами економічного зростання у 2017 році мають стати приплив інвестицій і збільшення експорту.

У 2016 році промвиробництво зросло на 2,4%.

Згідно з даними Держстату, у грудні 2016 року порівняно із листопадом 2016 року промислове виробництво зросло на 1,9%, та порівняно з груднем 2015 року - на 4,5%.

Також наголошується, що у 2016 році порівняно з 2015 роком промислове виробництво зросло на 2,4%.

Приватизація за рік принесла 189 мільйонів замість очікуваних 17 мільярдів.

Приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень не подав заявку жоден інвестор.

Також Фонд держмайна переніс на 2017 рік приватизацію великих об'єктів енергетики. Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2015 року становили 151,5 мільйона гривень, що у 3 рази менше показника 2014 року.

НБУ: Підвищення "мінімалки" збільшить інфляцію

"Щодо інфляції в 2017 році у нас залишається та ж мета - 8% плюс-мінус 2%. Підвищення мінімалки має двоякий ефект. З одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за нашими оцінками, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%", - зазначив замголови Нацбанку Олег Чурій.

За його словами, на цьому тижні НБУ презентує інфляційний звіт з оновленим прогнозом щодо інфляції.

"Але навіть з підвищенням мінімалки ми будемо біля нашої мети 8% плюс-мінус 2%", - підкреслив банкір.

Іноземні інвестори в минулому році інвестували до України 3,8 млрд дол., що вдвічі більше, ніж у 2015 році.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.

"В 2016 році іноземними інвесторами вкладено в Україну 3,8 млрд дол. - це вдвічі більше, ніж у 2015 році", - сказав Кубів.

Він наголосив, що також одним із важливих здобутків стабілізації економічної ситуації в країні став факт підняття України в рейтингу легкості ведення бізнесу.

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