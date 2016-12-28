Всі розділи
Укр / Рус

OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Середа, 28 грудня 2016, 19:00

Опублікований бюджет на 2017 рік, зупинка ОПЗ, штрафи за невиплату мінімалки і майже неплатоспроможний Платинум банк - головне за 28 грудня.

Дві публікації про банки: Платинум і Приват.

Перша, про Приватбанк - написали про те, що з ним буде.

Так, частка держави у банківському секторі невпинно зростає з 2014 року, коли почалася "чистка" ринку. Після націоналізації Приватбанку державна частка перевищила 50%. Як це оцінювати, до чого це призведе і що держава може насправді зробити з "Приватом"?

У другій публікації обізвали Платинум банк останнім "пилососом" і написали як довго він ще протягне.

Бо до кінця тижня Платинум банк може бути визнаний неплатоспроможним. Поки фінансова установа продовжує працювати, але тільки через зволікання з боку НБУ.

Рада опублікувала держбюджет-2017.

Документ передбачає доходи бюджету на 2017 рік у сумі 731,031 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 673,737 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 57,293 млрд гривень.

Новини з хештегом #ОПЗ:

Кабмін реструктуризував борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки.

"Прийняття проекту постанови забезпечить реструктуризацію боргу, починаючи з 1 квітня 2017 року почнеться віддача рівними частинами строком на два роки без нарахування відсотків, збережеться інвестиційна привабливість ОПЗ і не допуститься збільшення боргу", - заявив голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

У Кубіва вирішили зупинити ОПЗ і віддати його в оренду.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабміну "Про погодження реструктуризації боргу ПАТ "ОПЗ" перед "НАК "Нафтогаз України", без посилання на якісь документи вказано, що 31 грудня виробничі потужності "ОПЗ" будуть зупинені. А сам "ОПЗ" має вжити заходів щодо передачі в оренду свого цілісного майнового комплексу невказаному орендарю.

Стокгольмський суд стягнув з ОПЗ більше 250 мільйонів на користь Фірташа.

Відповідно до жовтневого рішення Стокгольмського арбітражу, ОПЗ зобов'язаний повернути Ostchem 193,36 млн доларів основного боргу, 57,8 млн доларів — нарахованої пені за прострочення платежів.

Крім цього, за даними ЕП, на суму заборгованості ОПЗ, за рішенням Стокгольмского суду, з 12 червня 2016 року буде нараховуватися 7,5% річних — як плата за користування грошима. До 31 грудня 2016 року ставка буде на рівні 7,5%, з 1 січня 2017 року вона може бути переглянута. 

Також міжнародний суд зобов'язав завод відшкодувати судові витрати компанії Ostchem — 670 тис. євро, та послуги арбітражу — 240 тис. євро.   

Новини з хештегом #Гройсман:

Гройсман пригрозив бізнесу штрафами за невиплату "мінімалки" 3200.

"Виявлене неспівпадіння у тому, що людина працює повний робочий день, а оформлена як на неповний, каратиметься штрафом у сотні тисяч гривень. За недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки також передбачені штрафні санкції", - заявив прем’єр.

Гройсман заявив, що Україна повинна до 2020 року провести земельну реформу.

"Якщо ми тільки замислимось, ми зрозуміємо, що ця система є в Україні недосконалою. Тому створення нової системи, яка буде відповідати за якість і безпеку харчових продуктів - наш стратегічний пріоритет", - сказав він.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Реклама:
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті