OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Опублікований бюджет на 2017 рік, зупинка ОПЗ, штрафи за невиплату мінімалки і майже неплатоспроможний Платинум банк - головне за 28 грудня.

Дві публікації про банки: Платинум і Приват.

Перша, про Приватбанк - написали про те, що з ним буде.

Так, частка держави у банківському секторі невпинно зростає з 2014 року, коли почалася "чистка" ринку. Після націоналізації Приватбанку державна частка перевищила 50%. Як це оцінювати, до чого це призведе і що держава може насправді зробити з "Приватом"?

У другій публікації обізвали Платинум банк останнім "пилососом" і написали як довго він ще протягне.

Бо до кінця тижня Платинум банк може бути визнаний неплатоспроможним. Поки фінансова установа продовжує працювати, але тільки через зволікання з боку НБУ.

Рада опублікувала держбюджет-2017.

Документ передбачає доходи бюджету на 2017 рік у сумі 731,031 млрд гривень, у тому числі доходи загального фонду - 673,737 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 57,293 млрд гривень.

Новини з хештегом #ОПЗ:

Кабмін реструктуризував борг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 роки.

"Прийняття проекту постанови забезпечить реструктуризацію боргу, починаючи з 1 квітня 2017 року почнеться віддача рівними частинами строком на два роки без нарахування відсотків, збережеться інвестиційна привабливість ОПЗ і не допуститься збільшення боргу", - заявив голова Фонду держмайна Ігор Білоус.

У Кубіва вирішили зупинити ОПЗ і віддати його в оренду.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження Кабміну "Про погодження реструктуризації боргу ПАТ "ОПЗ" перед "НАК "Нафтогаз України", без посилання на якісь документи вказано, що 31 грудня виробничі потужності "ОПЗ" будуть зупинені. А сам "ОПЗ" має вжити заходів щодо передачі в оренду свого цілісного майнового комплексу невказаному орендарю.

Стокгольмський суд стягнув з ОПЗ більше 250 мільйонів на користь Фірташа.

Відповідно до жовтневого рішення Стокгольмського арбітражу, ОПЗ зобов'язаний повернути Ostchem 193,36 млн доларів основного боргу, 57,8 млн доларів — нарахованої пені за прострочення платежів.

Крім цього, за даними ЕП, на суму заборгованості ОПЗ, за рішенням Стокгольмского суду, з 12 червня 2016 року буде нараховуватися 7,5% річних — як плата за користування грошима. До 31 грудня 2016 року ставка буде на рівні 7,5%, з 1 січня 2017 року вона може бути переглянута.

Також міжнародний суд зобов'язав завод відшкодувати судові витрати компанії Ostchem — 670 тис. євро, та послуги арбітражу — 240 тис. євро.

Новини з хештегом #Гройсман:

Гройсман пригрозив бізнесу штрафами за невиплату "мінімалки" 3200.

"Виявлене неспівпадіння у тому, що людина працює повний робочий день, а оформлена як на неповний, каратиметься штрафом у сотні тисяч гривень. За недопуск відповідальних осіб на підприємство для здійснення перевірки також передбачені штрафні санкції", - заявив прем’єр.

Гройсман заявив, що Україна повинна до 2020 року провести земельну реформу.

"Якщо ми тільки замислимось, ми зрозуміємо, що ця система є в Україні недосконалою. Тому створення нової системи, яка буде відповідати за якість і безпеку харчових продуктів - наш стратегічний пріоритет", - сказав він.