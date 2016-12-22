OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Все ще про Приватбанк - головні новини за 22 грудня.

"Приватбанк" націоналізували в неділю, але банк продовжує залишатися головним ньюсмейкером:

Держава купила банк за гривню. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерство фінансів України підписали договір про продаж 100% акцій Приватбанку.

"Оскільки капітал ПриватБанку набув негативного значення, Фонд гарантування, відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", продав акції цього банку Міністерству фінансів в повному обсязі за одну гривню", - йдеться в повідомленні.

За націоналізацію Приватбанку кожен українець заплатить по 3 тисячі.

"На жаль, це було погане рішення, але краще з можливих. Держава програла. Вона витратить 116 мільярдів гривень на капіталізацію за рахунок збільшення свого держборгу", - заявив заступник глави Національного банку Олег Чурій.

А Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Наглядова рада націоналізованого Приватбанку вже сформована.

До кінця дня у Приватбанку повинні були зняти усі обмеження.

"Хотів би відзначити для клієнтів банку, що протягом трьох останніх днів, які працювала тимчасова адміністрація, були накладені певні обмеження на діяльність банку, однак сьогодні рішенням правління всі ці обмеження зняті і сьогодні до кінця дня клієнти отримають повний набір послуг, який раніше надавався "Приватбанком", - відзначив новий голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак.

Ще Приватбанк перевів свої єврооблігації в капітал.

"Це рішення було Національного банку, і я думаю, що ми разом з НБУ будемо намагатися або знайти спільну мову з утримувачами облігацій, а якщо ні, то будемо в судовому порядку доводити правоту", - сказав голова правління Приватбанку Олександр Шлапак.

До речі, Шлапак вважає, що процентні ставки в банку необхідно знизити.

"Ніяких нових додаткових комісій вводитися не буде, можу пообіцяти це 100%. Що стосується відсоткових ставок, в мене рішення немає. Я би, скажу відверто, хотів би їх понизити, щоб зменшити, на сьогоднішній день, видаткову частину банку, оскільки сьогодні ми маємо ставки вище ринку", - заявив він.

І ще. Сьогодні, екс-правління банку озвучило свою версію націоналізації. Якщо коротко - в усьому винна глава НБУ Валерія Гонтарєва, "яка вела цілеспрямовану політику знищення банку".

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